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Деньги

Годовой тариф на газ для украинцев решили ввести с мая

12:55 7 апреля 2021
газ и деньги

В Украине с 1 мая вводятся годовые тарифы на газ для населения. Постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) на заседании 7 апреля. Об этом говорится на сайте регулятора.

Годовой тариф будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

«Бытовым потребителям предоставляется возможность потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года», — говорится в сообщении.

Все поставщики, которые поставляют газ для населения, будут обязаны в период до 25 апреля 2021 года довести до своих клиентов информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода.

В период действия годового контракта цену можно будет менять только в сторону уменьшения. Увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена ​​по состоянию на 25 апреля, невозможно.

Вместе с тем, поставщик сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика.

Ранее сообщалось, что цены на газ для населения вырастут уже с 1 апреля.

Фото budport.com.ua/

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