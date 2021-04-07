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КСУ признал незаконным сокращение пенсий чернобыльцам

15:16 7 апреля 2021
пенсионеры

В Конституционном суде принято решение по жалобе о сокращении пенсий чернобыльцев. Суд поддержал заявителей: закон, изменивший принципы расчета пенсий, должен быть откорректирован. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

После того, как в 2015 году были приняты изменения в закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», чернобыльцы были недовольны уменьшением гарантированных минимальных пенсий. В сентябре 2018 года было подано обращение в Конституционный суд. Более чем два года спустя появилось решение по жалобе.

Напомним, в 2018 году Конституционный суд признал незаконным урезание льгот чернобыльцам, которое состоялось в конце 2014 года. Суд пришел к выводу, что государство не вправе урезать льготы, компенсации и гарантии без равноценной им замены.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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