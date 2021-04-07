Оператор системы электронных денег GlobalMoney заявил об информационной атаке. Об этом говорится в заявлении компании, пишет УНИАН.

«В последние несколько месяцев в ряде СМИ появились публикации о принципах работы оператора системы электронных денег GlobalMoney и ее эмитента „Банка Альянс“. Информационная атака на компанию GlobalMoney происходит с различной интенсивностью и, по нашему мнению, вызвана недобросовестной конкуренцией одного из участников рынка электронных денег», — цитирует УНИАН заявление компании.

В пресс-службе компании отметили, что в сентябре-ноябре прошлого года в лентах ряда телеграм-каналов публиковались фейковые «инсайды» о деятельности компании: «Позже СБУ признала эти телеграм-каналы инструментом спецслужб Российской Федерации, нацеленными на дестабилизацию ситуации в Украине».

Компания GlobalMoney просит клиентов и партнеров не реагировать на информационные провокации, а также призывает СМИ не принимать участия в

распространении недостоверной информации.

«Репутация компании является для нас одной из ключевых ценностей, и мы готовы активно отстаивать ее в правовом поле», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Справка Международная платежная система GlobalMoney работает на украинском рынке с 2009 года и сконцентрирована на работе с операторами мобильной связи, торговыми сетями, банками и другими финансовыми учреждениями. Более 80% украинских электронных кошельков созданы в рамках системы электронных денег GlobalMoney. Среди партнеров компании GlobalMoney — банки «ПриватБанк», «Монобанк», «Банк Альянс»; операторы Vodafone, «Киевстар», «Лайфселл», «Укрпочта», розничная сеть «АЛЛО», сеть заправочных станций WOG и другие.

Фото pixabay

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