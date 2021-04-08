С 1 мая всех бытовых потребителей газа автоматически переведут на годовой тариф: сколько придется платить украинцам

После того как с 1 апреля прекратилось действие ограниченной цены газа для бытовых потребителей, государство подготовило для граждан еще один сюрприз. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года. Таким образом, уже с начала мая все домохозяйства будут автоматически переведены на газовый тариф, одинаковый на протяжении всего года. Каким он будет и кому он выгоден, попробуем разобраться.

«Девальвация гривни повлечет за собой увеличение цен на газ»

Своим постановлением, принятым 7 апреля, НКРЭКУ обязала все газоснабжающие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

«Решение сверхважное — это введение годового контракта для потребителей Украины, — заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк. — С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна».

При этом в НКРЭКУ отметили, что все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен подать соответствующую заявку. В то же время, регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику. Кроме того, в течение действия годового контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее.

Но в сложившихся условиях украинцев интересует, как будут формироваться годовые тарифы на газ для населения? Ведь уже долгое время тарифы для потребителей привязаны к цене газа не в Украине, а в Нидерландах.

— Ранее тариф на газ был привязан к цене на нидерландском газовом хабе ТТF, — сообщил «ФАКТАМ» кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. — В тариф также входила стоимость доставки газа из Нидерландов в Украину, которая на самом деле не производилась. Также в тариф закладывалась стоимость услуг распределительных компаний, НДС, торговая наценка. Тариф на газ ежемесячно пересматривался. С запуском рынка газа летом 2020 года каждая компания-поставщик получила право устанавливать собственные тарифы, а потребители получили право выбирать поставщика газа. Тем не менее ориентация на цену газа на нидерландском хабе осталась. А там цены менялись очень существенно. Например, 22 мая 2020 года стоимость газа на хабе с НДС и доставкой до границ Украины составляла около 2 500 грн за 1000 кубометров. А 12 января 2021 года она подскочила до 11 400 грн. Очевидно, что такие колебания цен вызвали шок у потребителей.

В январе 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил новую формулу расчета цены на газ — «хаб минус». Цена должна была устанавливаться на весь год в зависимости от средней цены на нидерландском газовом хабе в ноябре плюс НДС и наценки поставщиков. По расчетам Витренко, такая цена составила бы 5 900 грн за тысячу кубометров. На первый квартал 2021 года Кабмин установил фиксированную цену на газ на уровне 6 990 грн за тысячу кубометров. Формула расчета ее неизвестна. Очевидно, такая цена была согласована с «Нефтегазом».

В апреле, когда период действия фиксированной цены закончился, компании установили разные цены на газ: от 6 860 грн до 8 850 грн. Такая разница в ценах объясняется разным доступом компаний-поставщиков к газу, а также желанием некоторых из них получить сверхприбыль.

Годовая цена на газ у разных поставщиков тоже будет существенно отличаться. Кроме цены на газ на нидерландском хабе, на тариф существенно будет влиять валютный курс, ведь цены в Нидерландах устанавливаются в евро. А значит, девальвация гривни повлечет за собой увеличение цен на газ.

«Ожидается системное увеличение стоимости газа из года в год»

Возникает вопрос, как поставщики могут спрогнозировать стоимость газа, в том числе на нидерландском хабе, в течение целого года?

— Спрогнозировать цены на газ в Нидерландах, как и курс гривни, весьма сложно, — отметил Александр Хмелевский. — Поставщики окажутся в довольно непростом положении при определении годового тарифа. В такой ситуации они будут завышать годовой тариф на газ и предлагать месячный тариф значительно ниже. Это позволит им снизить свои риски и заставит большее число потребителей отказаться от годового тарифа. В выигрышном положении будет «Нефтегаз», который занимает монопольное положение на рынке газа. Кроме того он может рассчитывать на помощь правительства. Если прогнозировать, какой будет цена газа в годовом тарифе, то ожидается, что она составит около 8 000 грн за тысячу кубометров, то есть 8 грн за кубометр. Хотя у многих поставщиков она может быть существенно выше.

О том, что стоимость газа для населения окажется довольно высокой и в дальнейшем будет расти, говорят и другие эксперты.

— Поставщики голубого топлива в Украину будут закладывать наиболее высокий возможный прирост стоимости газа в плановом периоде, исходя из динамики цены в предыдущих периодах, — рассказал «ФАКТАМ» инвестиционный аналитик компании European Analytical Centre Вадим Бардась. — Поэтому ожидается системное увеличение стоимости газа из года в год. Стоимость транспортировки будет зависеть от ценовой политики отдельно взятого поставщика: у кого-то она будет относительно фиксированной, а кто-то ее будет определять в виде процента от стоимости голубого топлива.

Своим постановлением НКРЭКУ предусмотрела возможность отказа от годового тарифа. Но как это можно будет сделать?

— Потребители газа смогут сменить как поставщика газа, так и перейти на месячный либо другой тариф, предложенный поставщиком, — утверждает Александр Хмелевский. — Для этого надо будет подать заявление поставщику. Для смены поставщика также необходимо подать копию паспорта, идентификационный код, документы подтверждающие право собственности на жилье.

Однако здесь есть нюансы.

— Газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ, — отметил Вадим Бардась. - В то же время регулятор разрешил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решение о том, разрешить потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. То есть, перейдя сейчас на месячный тариф, вернуться потом на годовой тариф можно будет только по согласию поставщика. И не факт, что он такое согласие даст.

И тут возникает главный вопрос: кому более выгоден годовой тариф — поставщику или потребителю газа?

— Насколько выгодным окажется тариф на газ для поставщиков и потребителей пока сказать сложно, — считает Александр Хмелевский. - До ноября годовой тариф будет явно не выгоден потребителям и выгоден поставщикам. В зимний период в выигрыше могут оказаться потребители. Все зависит от динамики цен на газ в Нидерландах и курса гривни. Не исключено, что в случае сильного роста цен на газ или падения курса гривни годовой тариф на газ пересмотрят или отменят.

Другие эксперты считают, что в выигрыше окажутся поставщики газа.

— Годовой тариф, конечно, выгоднее для поставщиков, так как не учитывает сезонное снижение стоимости природного газа, когда украинцы могли бы заплатить за его потребление более низкую цену, — уверен аналитик Вадим Бардась. — Однако при новых условиях населению придется платить самую высокую цену в годовом измерении, даже если стоимость газа сезонно снизится в Нидерландах. В целом годовой тариф будет более затратным для населения по сравнению с месячным.

Стоит отметить, что в последние месяцы в Украине резко подорожали нефтепродукты, в том числе и сжиженный газ. При этом эксперты отмечают рост количество автозаправок, торгующих контрафактным и некачественным топливом. В правительстве пообещали провести комплексную проверку отечественного рынка нефтепродуктов для борьбы с нелегалами и нарушителями.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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