Придется возвращать добровольно: украинцам объяснили, как избежать вычетов из-за переплат пенсии

Переплаты пенсий возникают из-за несвоевременного уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве, поэтому необходим возврат излишка выплаченных средств. Об этом сообщает ГУ ПФУ в Киевской области.

Если пенсионер работает, то это влияет на его право получать доплаты, надбавки и повышения. Так, неработающим пенсионерам, у которых есть на иждивении дети до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн, но при трудоустройстве она снимается. Некоторые варианты трудоустройства вообще предполагают отмену пенсионных выплат.

При назначении или перерасчете пенсии получатель уведомляется, что при трудоустройстве он в течение 10 дней должен проинформировать об этом в органы ПФУ. Если эти данные будут получены при сверке, то согласно части первой статьи 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» излишне выплаченные средства могут быть возвращены пенсионером добровольно либо взыскиваются ПФУ или в судебном порядке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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