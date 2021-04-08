Для киевских предпринимателей ввели новые карантинные льготы

Киевсовет расширил льготы и преференции для малого и среднего бизнеса столицы, пострадавшего из-за пандемии. Внесение изменений и дополнений в Положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и решение Киевсовета «О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева на время действия ограничительных мер» от 24 декабря 2020 поддержали 99 депутатов.

Как сообщает городской портал, одобренные изменения касаются:

уменьшения размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривни в содержании владельцами заведений общественного питания площадок у стационарных учреждений, а также сезонных и летних площадок;

увеличения размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

уменьшения платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Ранее Киевсовет освободил автовладельцев от платы за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

Фото Официальный портал Киева

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter