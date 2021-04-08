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Для киевских предпринимателей ввели новые карантинные льготы

21:26 8 апреля 2021
Сессия Киевсовета

Киевсовет расширил льготы и преференции для малого и среднего бизнеса столицы, пострадавшего из-за пандемии. Внесение изменений и дополнений в Положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и решение Киевсовета «О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева на время действия ограничительных мер» от 24 декабря 2020 поддержали 99 депутатов.

Как сообщает городской портал, одобренные изменения касаются:

  • уменьшения размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривни в содержании владельцами заведений общественного питания площадок у стационарных учреждений, а также сезонных и летних площадок;
  • увеличения размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • уменьшения платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Ранее Киевсовет освободил автовладельцев от платы за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

Фото Официальный портал Киева

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