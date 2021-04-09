Законопроекты о реструктуризации валютных кредитов № 4475 и № 4398 были поддержаны депутатами Верховной Рады Украины, однако ранее бизнес и эксперты публично высказывали свою критику относительно документов. Об этом говорится в материале «Реструктуризация валютных кредитов по-украински: угроза экономике и Конституции» на сайте «Апостроф».

Издание цитирует эксперта Международного центра перспективных исследований Егора Кияна, который утверждает, что указанные проекты являются фактором дестабилизации банковского сектора страны и создают неравные для заемщиков условия.

«Часть из них взяли на себя ответственность и добросовестно выплачивали кредиты, параллельно развивались другие тенденции… Те законодательные инициативы, которые проталкиваются в Раде, играют в пользу злостных неплательщиков и морально подавляют тех, кто платит, внушается идея, что не платить — это нормально, причем исходит это от государства. Подрывается стабильность банковской системы», — отметил эксперт МЦПИ.

Претензии к проектам в письмах главе государства, главе ВРУ и председателю профильного комитета Рады высказывали Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей и Форум ведущих международных финучреждений.

По их словам, проблемы у документов следующие: безосновательное распространение условий реструктуризации на кредиты, по которым обязательства не погашены; нарушение принципа обязательности судебных решений и необходимость повторного рассмотрения судами споров о взыскании долгов, что противоречит Конституции; перерасчет уплаченных должником сумм (потребует проведения погашений долгов кредитором); продление моратория на взыскание обеспечения по кредитам (позволяет заемщикам игнорировать условия договоров); неэффективность механизма реструктуризации кредитов, не предусмотрен алгоритм оформления договоров о реструктуризации.

Также Независимая ассоциация банков Украины отдельно критиковала нормы законопроекта № 4475, такие как: расширение круга кредитов на льготную реструктуризацию; двойное дисконтирование задолженности; прощение части задолженности при реструктуризации; ограничение права требования нового кредитора; расширение площади жилья при льготной реструктуризации; признание не подлежащим исполнению решения суда о взыскании долга при реструктуризации; реструктуризация без совершения сделок и надлежащего оформления документации; продление моратория на взыскание обеспечения по ипотечным валютным кредитам.

Ассоциация также указывала на такие проблемы в проекте № 4398, как уменьшение размера требований кредитора по процедуре реструктуризации в банкротстве; установление судом минимальной суммы в случае недостаточности доходов должника; исключение нормы пункта 4 ст. 123 Кодекса по делу о банкротстве физлица, если должник не имеет возможности выплачивать задолженность; производство по делу о банкротстве без арбитражного управляющего, если кредитор обеспечен и должник не имеет активов, кроме жилья; списание остатка задолженности в рамках ипотеки по решению суда.

Представители бизнеса публично обращались к депутатам ВР с предложениями по этим проектам перед их вторым чтением.



Также в Национальном банке подчеркивали нецелесообразность проведения принудительной реструктуризации валютных кредитов в рамках указанных проектов. Чиновники НБУ считают, что она должна происходить на приемлемых для банков и заемщиков условиях.

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