Кризис из-за пандемии повлиял на все сферы жизни и отрасли экономики. Одним сферам бизнеса локдауны и переход украинцев на бесконтактный лайф-стайл дал новые возможности развития, других вышиб из седла. А заодно показал, какие отрасли и форматы работы жизненно важны для «новой нормальности» — от них зависит жизнеобеспечение граждан и, не побоюсь этого слова, национальная безопасность. По сути, компании-лидеры нескольких экономических секторов стали несущей конструкцией пандемического образа жизни украинцев: торговые сети, крупные логистические операторы, телеком-компании и аптеки.

В Министерстве экономики подтверждают наши выводы: «Розничная торговля — единственный вид экономической деятельности, который быстрее адаптировался к новым реалиям в условиях запретов и ограничений, внедряя новые современные форматы, дифференцированный ассортимент товаров или привлекательный сервис. Активное развитие электронной коммерции, digital-технологий (в частности, кассы самообслуживания, расчеты с помощью мобильных терминалов и прочее) значительно расширили возможности потребителей в условиях глобального дистанцирования».

Такими инновационными цифровыми решениями в ритейле стало широкое распространение системы доставки товаров. Брендовые сети установили партнерство с ведущими специализированными курьерскими службами, а также массово появился сервис «собирай и забирай»: покупатель может онлайн на сайте или в приложении собрать корзину нужных покупок и после этого забрать ее в любом удобном магазине сети или заказать доставку на указанный адрес курьером. Услуга оказалась не только очень удобной для многих покупателей, позволяя экономить время на шопинге и закупках, но и очень востребованной — эта технология позволила сократить социальные контакты в период пандемии.

До карантинов и локдаунов многие сети лишь внедряли такие пилотные проекты, но новая реальность стимулировала их масштабирование в национальных масштаба. Таким же решением стали кассы самообслуживания: именно необходимость социального дистанцирования сделала массовым такое решение, которое до пандемии лишь проходило испытания в стадии пилотных проектов.

Так, благодаря инновациям и налаженной системе работы крупнейшая украинская торговая сеть «АТБ» в очередной раз продемонстрировала свое безусловное лидерство на рынке. Здесь продолжили программу открытия новых магазинов, и запустить 127 торговых точек (на 39 больше, чем в прошлом году). А также активно занимались внедрением прогрессивных IT-решений. В «АТБ» запустили собственную платежную карту — АТБ-Pay (с ее помощью можно без комиссий проводить операции с наличными, делать покупки за границей, участвовать в эксклюзивных акциях сети), внедрили электронную книгу отзывов и многое другое.

На сегодняшний день организованная торговля играет определяющую роль в удержании экономической ситуации в стране. Это подтверждается увеличивающимся влиянием отрасли на макроэкономические показатели.

«По итогам двух месяцев 2021 года наблюдается увеличение оборота розничной торговли (на 4,6% с учетом роста в феврале на 5,6%). Происходят структурные изменения в пользу увеличения доли ВВП, которая в 2020 году составила 13,9% в сравнении с 13,2% в 2019 году», — приводят данные в Минэкономики.

По сути, именно крупные торговые сети сегодня один из немногих гарантированных источников пополнения бюджета. По сравнению с 2019 годом они увеличились в 1,5 раза — во многом благодаря то й же «АТБ», одному из крупнейших налогоплательщиков страны. Так, например, в 2020 году компания уплатила в бюджеты разных уровней 15,8 млрд грн.

А еще украинский ритейл уникален в плане сохранения рабочих мест. Тем временем, как в немецкой Media Markt (торгует электроникой и бытовой техникой. — Авт.) решили к осени этого года закрыть на родине 13 магазинов и сократить 1 тыс. рабочих мест, в украинском сетевом ритейле, как мы видим, таких проблем нет. Украинская сеть национального масштаба «АТБ», где работают около 70 тысяч человек, создала на протяжении ушедшего года дополнительные 5,5 тысячи рабочих мест, открыв 127 новых супермаркетов по всей стране.

Кроме этого, в Минэкономики отмечают, что именно организованный ритейл на сегодняшний день служит примером борьбы с теневой экономикой и перехода к цивилизованным формам денежных расчетов: «Увеличение доли организованной торговли в целом должно положительно повлиять на процессы детенизации в экономике. Развитие организованной сетевой торговли содействует распространению безналичных форм расчета, что позволяет контролировать денежные потоки».

Также в министерстве подчеркнули открытость крупных ритейлеров к диалогу с властью, который направлен на поддержание социальной стабильности: «В марте текущего года министерство провело ряд консультаций с ритейлерами с целью недопущения ценовых колебаний на продовольственные товары, имеющие социальное значение».

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