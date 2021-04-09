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Деньги

Решение Хозсуда Киева об отмене аукциона по продаже комплекса «Фалби» может нанести убытки госбанку

16:54 9 апреля 2021
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Хозяйственный суд Киева отменил торги по продаже фармацевтического комплекса «Фалби». Согласно Единому государственному реестру судебных решений, решение вынес судья Николай Пасько 11 февраля 2021 года.

Напомним, комплекс «Фалби» расположен на участке площадью 3 га возле села Святопетровское в Киево-Святошинском районе. Объект был выставлен на продажу как предмет ипотеки в рамках выполнения судебного решения. Аукцион состоялся 4 июня 2020 года на государственной площадке электронных торгов «Сетам». Победителем стало ООО «ДК БЦ2», основанное инвестиционными компаниями Dragon Capital и U-Base. Сумма сделки составила 115,45 млн грн. Эти деньги были направлены основному кредитору «Фалби» — АО «Укрэксимбанк».

Однако решение судьи Хозсуда аннулировало инициированную государством сделку и нарушило права покупателя, который приобрел комплекс на государственном аукционе. В настоящее время общая сумма долгов перед банком достигла 800 млн грн. Решения такого рода не будут способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Как ранее сообщала пресс-служба «Укрэксимбанка», «Фалби» перестала платить по кредиту в 2014 году. Задолженность перед банком достигла 1 млрд грн. Два года «Укрэксимбанк» пытался найти возможности для реструктуризации, чтобы компания вышла из дефолтного состояния. Однако должник затягивает судебное разбирательство, срывая торги, а также открыл производство о фиктивном банкротстве.

Апелляционную жалобу ООО «ДК БЦ2» на решение Хозяйственного суда рассматривает Северный апелляционный хозяйственный суд.

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