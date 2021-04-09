Решение правительства по ПСО продемонстрировало простую истину: честные частные газоснабжающие компании не нуждаются в дополнительной защите. Им нужны честные правила игры. А честные правила игры приносят прибыль государственному бюджету. Между тем регулирование рынка ради «защиты людей» обошлось нам в 23,5 млрд грн. Об этом в своей колонке для издания «Лига» пишет финансовый директор Группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил.

«Какова цена „регулирования рынка“? Как правило, это академический вопрос, и не предполагает наличия конкретных цифр в ответе. Но в нашем случае мы можем дать очень четкие ответы, определить конкретные убытки от ПСО, введенного для „защиты граждан“ после либерализации газового рынка. На самом деле этот режим защитил не граждан, а частные газоснабжающие компании (газсбыты), которые обслуживали домохозяйства с 2015 года в рамках ПСО», — отметил финансовый директор Группы «Нафтогаз».

Он также подчеркнул, что значительная часть обязательств в рамках ПСО была отменена 1 августа 2020, что является хорошим шагом. Однако существует проблема.

«Она в том, что газоснабжающие компании просто не оплачивают газ, полученный до 31 июля 2020, благодаря ПСО. Почему предыдущие правительства внедрили ПСО без какого-либо обеспечения платежей, загадка для меня как финансиста. Все, что я могу сказать, Нафтогаз не получил денег за газ, который поставил. Мы знаем, что конечные потребители оплатили свои счета перед газоснабжающими компаниями, граждане Украины очень добросовестные. А вот что произошло со всеми этими деньгами дальше — загадка», — отметил Петер Стефанус ван Дрил.

Он также сообщил, что такие неплатежи создают серьезную проблему для «Нафтогаза». Долг газоснабжающих компаний перед «Нафтогазом» сейчас составляет 23,5 млрд гривен.

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