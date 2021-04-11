Без грошей на поховання не залишать: в ПФУ розповіли про виплати пенсіонерам до кінця локдауна

Поки Київ залишається в «червоній» карантинній зоні, столичні підрозділи Пенсійного фонду працюватимуть в обмеженому режимі, але не відмовляться повністю від прийому громадян. Як повідомила в ефірі «Україна 24» заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України в Києві Олена Бойко, будуть виділені співробітники для консультування фізосіб, які з різних причин не можуть вирішити пенсійні питання онлайн.

«Єдина проблема сьогодні для пенсіонера — це те, що ми все-таки обмежили доступ в приміщення Пенсійного фонду. Але все одно послуги надаються. Спочатку ми надаємо послуги з початкового призначення пенсій, з виплати допомоги на поховання», — розповіла Бойко.

Представник Пенсійного фонду закликає громадян по максимуму вирішувати питання через сайт Пенсійного фонду. Приходити на особистий прийом радять лише тим, хто не має доступу до інтернету або не оформив цифровий підпис.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, як пенсіонеру підтвердити свій стаж за допомогою записів у трудовій книжці і що робити, якщо книжка загублена або в ній пропущені відомості про період трудової діяльності.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

397

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter