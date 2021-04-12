Що буде з цінами на бензин і чи загрожує Україні дефіцит пального: прогноз на травень

Протягом останніх двох місяців пальне в Україні істотно подорожчало. Однак у квітні вартість бензину знову почала знижуватися. З початку місяця літр бензину А-95 подешевшав в середньому на 47 копійок. Хоча ціни на дизпаливо і скрапений газ залишилися незмінними. Так, за станом на 12 квітня середня вартість бензину А-95 становить 28,58 грн за літр, дизпалива — 28,25 грн, скрапленого газу — 15,75 грн. Чому так відбувається і чого чекати водіям — зниження цін на паливо чи дефіциту пального? Спробуємо розібратися.

Після підписання меморандуму з урядом великі мережі АЗС почали знижувати вартість бензину

Почнемо з того, що на днях Кабінет Міністрів України і Нафтогазова асоціація України (НАУ) підписали Меморандум про цінову стабільність на ринку нафтопродуктів. Варто відзначити, що НАУ об'єднує 14 найбільших оптових, роздрібних, видобуваючих і переробних підприємств. Учасники об'єднання забезпечують близько 50% роздрібної торгівлі і близько 80% ринку імпорту нафтопродуктів.

«За останні кілька тижнів ми провели багато зустрічей і дискусій з мережами АЗС. Підписання цього меморандуму — свідоцтво того, що взаєморозуміння між державою і бізнесом є, компромісні рішення знайдені, — заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. — Спільними зусиллями ми повинні забезпечити цінову стабільність на ринку нафтопродуктів».

У Кабінеті міністрів повідомили, що за умовами меморандуму НАУ «продовжуватиме популяризувати принципи прозорої та чесної конкуренції та сплати податків усіма учасниками ринку в повному обсязі, а також пропагувати дотримання принципів соціально відповідального ведення бізнесу з метою забезпечення споживачів якісними нафтопродуктами за ринковими цінами». При цьому асоціація щомісяця надаватиме уряду інформацію про нелегальнй обіг палива і порушників, які працюють у цій галузі, а Кабмін «вживе заходів з протидії».

Крім того, уряд пообіцяв «сприяти диверсифікації джерел як з вітчизняних, так і з іноземних нафтопереробних заводів (не допускаючи будь-яких проявів дискримінації), вільного ціноутворення на ринку нафтопродуктів. Зі свого боку компанії — учасники асоціації зобов'язуються продовжувати платити податки в повному обсязі, формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках», — йдеться в офіційному урядовому повідомленні.

Саме після підписання меморандуму великі оператори ринку нафтопродуктів почали знижувати роздрібні ціни на бензин. Правда, вартість дизпалива і скрапленого газу майже не змінилася. Це пов'язано з загрозою виникнення дефіциту цих видів палива вже найближчим часом.

«Вартість скрапленого газу в травні точно піде вгору»

«Зараз на вітчизняному ринку є дві проблемні позиції — дизельне паливо і скраплений газ, — розповів «ФАКТАМ» директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. — Головна причина — невизначеність з поставками пального від «Роснефти». Нагадаю, що внаслідок тиску українських силовиків швейцарський трейдер Proton Energy Group SA, що займався з 2016 року поставками палива виробництва «Роснефти», прийняв рішення з 1 квітня 2021 року припинити роботу на українському ринку. Зазначу, що в 2020 році ця компанія відправила в Україну 1,74 млн тонн дизпалива, що склало 23,4% ринку, і 443 тис. тонн скрапленого газу — 22,3% ринку. Була надія на швидку заміну даної компанії іншим оператором, але на сьогодні ясності з новим трейдером немає і, ймовірно, в найближчі дні не буде. Більше того, несподівано зупинився білоруський «Нафтан». Хоча поставки цього заводу в Україні невеликі, основний обсяг йде з Мозирського НПЗ, але все ж.

На даний момент квітневий баланс ринку по дизельному паливу сходиться — за умови поставок по морю близько 150 тис. тонн. По зрідженому газу квітневий баланс насилу, але теж сходиться. Тобто у вітчизняного ринку є всі передумови пройти квітень більш-менш стабільно. А ось чи вистачить нам дизпалива та скрапленого газу в травні, поки незрозуміло.

Ситуація ускладнюється пізньою весною, а значить, активізація польових робіт зміститься як раз на кінець квітня — початок травня, коли може виникнути нестача ресурсів. До невизначеності з «Роснефтью» додасться плановий ремонт Мозирського НПЗ, що є найбільшим постачальником нафтопродуктів в Україну. На час ремонтних робіт обсяг поставок скоротиться вдвічі — з 240 до 120 тис. тонн.

Таким чином, до травня запаси дизпалива вичерпаються. Отже операторам ринку необхідно буде знайти 300 тис. тонн дизпалива, що становить майже 50% балансу, і мінімум 40 тис. тонн скрапленого газу, тобто 25% обсягу ринку. Повірте, це багато.

Частково вирішити проблему з нестачею дизпалива можна за рахунок збільшення імпорту морем, через Одесу, і нарощування виробництва на Кременчуцькому НПЗ. Однак морські поставки мають одне слабке місце. Навіть якщо до порту надійде 300−400 тис. тонн дизпалива, «Укрзалізниця» не зможе забезпечити вивезення такого об'єму пального. Схожа ситуація вже була в 2019 році. Та й Кременчуцький НПЗ не в змозі повністю покрити дефіцит.

За нашими підрахунками, в травні необхідно знайти ще близько 50−70 тис. тонн дизпалива, або 8−12% балансу ринку. За фактом залишаються тільки Росія і Польща з Литвою. Але чи буде там вільний обсяг пального для продажу в Україні? Звичайно, може бути, до середині травня відновляться поставки «Роснефти», але розраховувати на це я б не став.

А що стосується скрапленого газу, то тут замістити весь відсутній обсяг точно не вдасться. А значить, вартість скрапленого газу в травні точно піде вгору. Так, брак газу можна закрити бензином. Але, знову ж таки, зайвих запасів бензину ніхто не тримає, значить, зростання попиту підстьобне ціни і на нього.

Поки важко прогнозувати, на скільки підвищаться роздрібні ціни. Але можна згадати, що влітку 2017 року ціна літра скрапленого газу зросла з 12 до 17 грн через брак всього 10% у балансі ринку. В травні ж дефіцит, очевидно, буде більшим.

Хочу зазначити, що в ситуації, що склалася, дуже доречним став нещодавно підписаний меморандум між Кабміном і трейдерами. Головне, що він передбачає, — це щотижневі консультації з поточних питань ринку, а не регулювання цін, як чомусь багато хто вважає. А значить, створювати антикризовий штаб треба вже сьогодні. Якщо є можливість, потрібно привезти більше палива ще в квітні, коли навантаження на порти буде менше, ніж у піковому травні. Необхідно вже зараз «підбадьорити» «Укрзалізницю», «Нафтогаз», «Укртатнафту» та інші компанії. Є хороший шанс підготуватися до цієї кризи, а не, як зазвичай, потім гасити пожежу. Тим більше що гасити буде особливо нічим", — підсумував Сергій Куюн.

До речі, з 1 травня всіх побутових споживачів газу, тобто населення країни, автоматично переведуть на річні газові тарифи. На думку експертів, така тарифна політика вигідна в першу чергу постачальникам газу. Однак поки не ясно, скільки саме людям доведеться платити за блакитне паливо в травні. Газові компанії зобов'язані оприлюднювати свої річні тарифи в кінці квітня.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

448

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter