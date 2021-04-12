Зеленський підписав закон про діяльність колекторів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» № 1349-IX, який парламент підтримав 19 березня 2021 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

Сьогодні в Україні налічується понад 200 так званих колекторських компаній, до послуг яких вдаються фінансові установи у випадках наявності простроченої заборгованості у своїх клієнтів. Однак ця сфера в Україні залишається погано врегульованою на законодавчому рівні, тому колектори нерідко діють з порушеннями законодавства для спонукання боржників повернути борг.

Підписаний Президентом закон вводить чіткі правила поведінки для кредиторів, а також встановлює вимоги до кредитодавця і колекторським компаніям, зокрема:

дотримуватися норм етичної поведінки з боржником;

інформувати його в разі залучення колекторської компанії або поступки права вимоги новому кредитору;

укладати договори тільки з компаніями, включеними до реєстру колекторських компаній, який веде НБУ;

контролювати дії залучених колекторських компаній.

Відповідно до закону, перед укладенням договору про споживчий кредит кредитор повинен проінформувати споживача про можливість залучення колекторської компанії в разі непогашення заборгованості у визначений термін. У свою чергу споживач має право звертатися до Національного банку України в разі порушення законодавства в сфері споживчого кредитування.

Документ також встановлює вимоги до взаємодії зі споживачем (або його представником) при врегулюванні простроченої заборгованості, а також вводить штрафні санкції для недобросовісних колекторів — це може бути штраф до 100 тисяч гривень, або виключення колекторської компанії з Реєстру НБУ.

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Фото Офісу президента

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