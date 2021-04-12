Цифровий NEOBANK для бізнесу оголосив про запуск бети

Цифровий банк NEOBANK для бізнесу сформував Customer Board — раду клієнтів — і оголосив про запуск бети. Учасники ради першими можуть відкрити бізнес-рахунок через мобільний додаток або вебверсію, протестувати продукт, дати зворотний зв'язок і висловити побажання щодо наповнення продукту.

Customer Board сформована з ФОП, які нині працюють і представляють різні сфери діяльності та регіони України. Так, до ради увійшли підприємці з 14 областей, що представляють такі галузі, як: IT, HoReCa, ритейл, будівництво, роздрібна торгівля, реклама та маркетинг, туристичні послуги, виробництво, консалтинг, сфера побутового обслуговування (ремонт, клінінг, б'юті-послуги).

Аналітика заявок показала, що реєстрація проходить дуже активно, але при цьому чоловіків-підприємців реєструється більше, ніж жінок. Тому було ухвалено рішення продовжити набір жінок-підприємниць до Customer Board.

«Ми сформували Customer Board, щоб отримати максимально широкий зворотний зв'язок. Але ми звернули увагу, що на цьому етапі у нас всього 15% жінок-підприємниць, тому ухвалюємо рішення продовжити набір жінок до нашої ради клієнтів до 19 квітня. Подати заявку на участь можна на сайті проекту NEOBANK для бізнесу, — повідомила засновниця фінтехекосістеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Завдання ради клієнтів полягає в тому, щоб NEOBANK протестували представники реального бізнесу.

«Під час подання заявки до Customer Board, крім контактних даних, ми просили зазначити ІПН підприємця та дати посилання на сторінку у фейсбуці, оскільки учасників ради ми запросимо до закритої групи та для нас важливо, щоб вони були активні в цій соцмережі. За ІПН ми перевіряли, чи зареєстрована людина як ФОП, які в неї коди КВЕД, адже наше завдання полягає в тому, щоб NEOBANK спробували використовувати представники реального бізнесу. Ми з командою хвилюємося, це наша перша MVP-версія. Дуже сподіваємося на розуміння та терпіння наших перших клієнтів, якщо траплятимуться баги та непорозуміння. Завдяки зворотному зв'язку ми швидко все виправимо», — розповіла СЕО фінтехкомпанії NЕО. РRО Маргарита Побілець.

Учасники Customer Board у NEOBANK для бізнесу отримають преференції — можливість обслуговування рахунків без абонплати, без комісії в разі переказів контрагентам в інші банки та сплати податків, а також візьмуть участь у золотій реферальній програмі, отримають запрошення на закриті заходи та нетворкінг із розробниками та партнерами проєкту, подарунки від банку.

Усі, хто увійшов до складу Customer Board, одержали запрошення та вже мають можливість отримати доступ до програми NEOBANK для бізнесу, відкрити бізнес-рахунок. Користувачі, які подавали заявку до Customer Board, але не стали його учасниками, отримали запрошення відкрити рахунок у NEOBANK відразу ж після офіційного запуску за спеціальною пропозицією — без абонплати до кінця року.

Повністю тарифи та умови, які діятимуть після офіційного запуску для всіх клієнтів, будуть озвучені пізніше.

Повноцінний запуск NEOBANK — першого в Україні цифрового банку для компаній і ФОП — заплановано на літо 2021 року.

ДОВІДКА NEOBANK для бізнесу — український цифровий банк для компаній і підприємців з можливістю дистанційного відкриття бізнес-рахунків і легким керуванням фінансами онлайн.

Розробляється спільно фінтехекосістемою Concord Fintech Solutions і фінтехкомпанією NЕО.РRО. Офіційний реліз додатка планується на літо 2021 року одночасно на мобільних платформах Android і iOS і в адаптивній вебверсії. Працює на банківській ліцензії ConcordBank. АТ «АКБ «КОНКОРД». У Державному реєстрі банків № 308. Ліцензія НБУ № 230 від 07.11.2011 р. Усі види банківських послуг.

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter