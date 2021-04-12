Через «фейкову економію» підрядника на будівництві аеродрому в Дніпрі в березні з 8,5 млн освоєно лише 5,8 млн грн, — ЗМІ

Компанія «Альтіс-Констракшн», яка здобула перемогу в аукціоні шляхом заниження ціни будівництва, так і не приступила за фактом до будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту «Дніпро» на замовлення держави.

«На будівництві злітно-посадкової смуги для міжнародного аеропорту „Дніпро“ освоєно поки 5,8 млн грн з 8,5 млн грн, передбачених кошторисом. Це дуже низький темп. Так, протягом 2021 року має бути освоєно 1,4 млрд грн — тобто приблизно по 117 млн грн на місяць», — розповіло джерело в Міністерстві інфраструктури.

На початку квітня журналісти ЗМІ Дніпра відвідали місце будівництва «злітки». Але виявили на її місці пустир і кілька непрацюючих одиниць застарілої техніки, в той час як глава Мінінфраструктури Владислав Криклій ще кілька місяців тому анонсував швидкий старт будівництва.

У свою чергу, Державне агентство інфраструктурних проектів України і його глава Кирило Хомяков замість пустиря на місці злітно-посадкової смуги показують жителям Дніпра будівництво «терміналів Ярославського».

«Приватний інвестор група DCH поки завершує вбивання паль під новий термінал, армує і бетонує фундамент. Новий термінал матиме три поверхи, 20 стійок реєстрації, шість виходів на посадку, з яких три будуть оснащені телетрапами. Це дозволить виконувати висадку і посадку пасажирів безпосередньо з будівлі на борт літака», — описує будівництво аеровокзального комплексу глава державного Укрінфрапроекта Кирило Хомяков, супроводжуючи матеріал фотографіями з будмайданчика DCH.

Представники місцевих ЗМІ Дніпра дуже скептично дивляться на можливість перетворення пустиря в державну злітно-посадкову смугу довгоочікуваного нового аеропорту, спостерігаючи за порожнім майданчиком замість будівництва.

«У лютому цього року глава Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков рапортував про старт будівництва державної злітки в Дніпрі. Вже очевидно, що обіцяні терміни зірвані, будівництво фактично заморожено, а чиновники живуть у фейсбуці», — писали журналісти про об'єкт, який ризикує стати «пам'ятником безгосподарності та пустослів'я».

На їхню думку, причина — «фейкова економія». Компанія «Альтіс-Констракшн», яка нібито підконтрольна тестю одіозного головного «податківця» Романа Насірова, перемогла у державному тендері, навмисне занизивши ціну: експертний звіт проекту визначив вартість робіт з будівництва ЗПС в Дніпрі не менше 6,25 млрд грн, в той час як «Альтіс-Констракшн» «збила» ціну в ході торгів на 30% з 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн. Це означає, що для закінчення будівництва компанії будуть потрібні додаткові понад 2 млрд грн, інакше вона не зможе побудувати для держави «злітку» у Дніпрі, а місту дістанеться лише багаторічний довгобуд.

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