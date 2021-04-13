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Гроші

Доведеться затягнути пояси: у Зеленського розповіли про «план Б» в разі провалу з отриманням грошей МВФ

10:30 13 квітня 2021
Зеленський

Україна має план «Б» на той випадок, якщо не вдасться отримати транш від МВФ — «затягнути паски».

Як повідомляє «РБК-Україна», про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, який відзначив, що у разі відмови МВФ виділити кредит до вересня, витрати держбюджету потрібно буде скорочувати.

«Важливо, щоб Верховна Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план «Б», — зазначив він і уточнив, що якщо законопроекти, необхідні для перегляду програми з Міжнародним валютним фондом не ухвалять вчасно, варто відразу ж починати підготовку до перегляду бюджету.

«Потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати. Необхідно бути готовими до виходу на зовнішні ринки і позик під більш високі відсотки, чого, звичайно, не хотілося б», — вважає радник президента.

За його словами, «і у базовому, і у альтернативному сценарії потрібно максимально вичавити ресурс за рахунок митниці та боротьби з контрабандою».

«Підкреслю, що шанси на те, що ми встигнемо все у терміни і отримаємо фінансування МВФ, досить високі. Точно вище за 50%», — додав Олег Устенко.

Нагадаємо, що раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявляв, що з урахуванням більш тривалого перебігу переговорів з МВФ Україна «може орієнтуватися на два транші».

Фото Офісу президента України.

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