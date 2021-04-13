ICU спрямує мільйон доларів на розвиток Київської школи економіки

Група ICU прийняла рішення посилити підтримку Київської школи економіки (KSE) та спрямувати 1 мільйон доларів на її розвиток. Це стане продовженням багаторічної програми ICU з підтримки української економічної освіти і KSE, зокрема.

«У 2016 році ми були одними з перших в українському бізнесі, хто повірив у місію KSE та реальне бажання менеджменту її реалізувати. Школа покликана стати інтелектуальною основою для сильної та інноваційної економіки України, і на створення такої основи нам важливо спрямовувати кошти. Ми це робимо вже п'ять років і бачимо наочний результат зусиль вишу — кількість студентів зросла вдесятеро, а перелік навчальних програм покриває практично всі течії розвитку сучасної економічної думки. Ми з радістю продовжуємо фінансову та експертну підтримку KSE, високо оцінюючи її потенціал», — прокоментував засновник ICU і співголова ради директорів KSE Макар Пасенюк.

Як наголосив засновник ICU Костянтин Стеценко, за оцінкою Forbes, Київська школа економіки зараз є кращим ВНЗ, що надає бізнес-освіту в Україні.

«Ми згодні з таким висновком і раді бути причетними до розвитку школи, яка, на наше переконання, скоро стане лідером економічної освіти не тільки в Україні, але і в Центрально-Східній Європі», — підкреслив Стеценко.

В свою чергу президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив, що співпраця KSE та ICU має успішну історію та систематичний характер.

«ICU — один з перших стратегічних партнерів Київської школи економіки. KSE та ICU — в першу чергу партнери, які разом генерували найсміливіші ідеї і разом їх реалізовували: ставлячи для себе і для інших нову планку якості. Ukrainian Financial Forum 2018 і 2019, Ukraine Economy Week — наші спільні та улюблені проекти, метою яких було підвищення якості економічної і бізнес-дискусій».

За словами Милованова, ICU є одним з ключових засновників і спонсорів Центру економічної журналістики при KSE, де журналісти українських ЗМІ отримують необхідні знання в сфері економіки і фінансів.

«Зараз KSE відкриває дві сучасні англомовні бакалаврські програми: „Економіка і big-data“, а також „IТ і бізнес-аналіз“. Це стало можливим, зокрема, завдяки партнерству та фінансовій підтримці ICU. Упевнений, така значуща інвестиція в розвиток освіти в Україні стане яскравим прецедентом для вітчизняних бізнесів — флагманів української економіки», — додав він.

Довідка Група ICU — незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США. Засновники ICU — Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

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