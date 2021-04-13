«Приватбанк», «Монобанк» і ще 5 банків автоматично списуватимуть борги українців

До системи автоматичного списання боргів українців вже підключено 7 банків, зокрема «Приватбанк» та «Монобанк».

Як повідомляе «Опендатабот», фінансові установи почали автоматично списувати борги українців на вимогу державних та приватних виконавців.

Ось їхній перелік:

«ТАСкомбанк»,

«ПриватБанк»,

«Універсал Банк» Монобанк тощо,

«ОКСІ банк»,

«БАНК ВОСТОК»,

«ІНДУСТРІАЛБАНК»,

«ПроКредитБанк».

Зазначається, що ще у березні Мін’юст видав наказ, згідно з яким з рахунків боржників гроші списуватимуться автоматично. Раніше виконавці та банки мали змогу примусово стягувати кошти лише з «аліментників», в інших випадках рахунки блокувалися. Адже для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Наразі вся процедура проходить у кілька кліків в онлайн-режимі.

Гроші можут списати у громадян, чиї дані є у Єдиному реєстрі боржників. Наразі до реєстру внесені дані щодо 5,5 мільйони гривень боргів. Більшість з них — заборгованість перед комунальниками, штрафи за порушення правил дорожнього руху або несплата аліментів.

З часом кількість таких банків зростатиме — ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту приєднають 62 українських банки з 73-х.

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України вніс зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, дозволивши банкам відкривати судовим виконавцям дані про суми на рахунках певних громадян України.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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