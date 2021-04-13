Як військовослужбовцям та їхнім дружинам підтвердити стаж для отримання пенсії

Коли людина досягає певного віку, то отримує законне право на пенсію. Але оформлення пенсійного грошового утримання від держави супроводжується збором та обробкою відповідних документів. У попередніх статтях «ФАКТИ» розповіли, що таке трудовий стаж і як людина при виході на пенсію може його підтвердити за допомогою записів у трудовій книжці, а також, що робити коли трудова книжка загублена або певні періоди трудової діяльності людини в ній не зафіксовані. А як обчислюється стаж для виплати пенсії військовослужбовцям та їх дружинам, які зазвичай проживають разом з чоловіками у гарнізонах? Про це є офіційні роз'яснення Пенсійного фонду України та Міністерства соціальної політики України.

Зокрема, при оформленні пенсії для підтвердження військової служби, служби в органах державної безпеки, розвідувальних органах приймаються наступні документи:

військові квитки;

довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, Держкомкордону, Головного управління командуючого Національною гвардією, Управління охорони вищих посадових осіб України, органів управління інших військових формувань, які створюються Верховною Радою України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки;

довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Час перебування в партизанських загонах і з'єднаннях у період Другої світової війни встановлюється за довідками штабів партизанського руху або архівів за місцем діяльності партизанських загонів і з'єднань.

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, зараховується до трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, визначеному Міноборони.

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, видані в порядку, визначеному МВС.

Що стосується дружин військовослужбовців, то підтвердження їх страхового стажу здійснюється на основі Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, передбачено, що страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду. Основним документом, що підтверджує стаж до 31 грудня 2003 року, є трудова книжка, а починаючи з 1 січня 2004 року стаж зараховується за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За браком трудової книжки або відповідних записів у ній стаж визначається на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби та навчання. Одним з таких періодів є проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де не було можливості їх працевлаштування за спеціальністю.

Для зарахування даного періоду до стажу приймаються довідки, видані командирами (начальниками) військових частин, військових навчальних закладів на підставі документів, що підтверджують вказаний період, але не більше 10 років. При цьому для дружини військовослужбовця, звільненого зі служби, період проживання до 1 січня 2004 року з чоловіком в місцевостях, де не було можливості для її працевлаштування за спеціальністю, стаж підтверджується довідками, які видаються військовими комісаріатами, за період проживання:

у гарнізонах, розташованих за межами колишнього СРСР і України, — на підставі особової справи звільненого військовослужбовця та документів про перетин державного кордону дружиною військовослужбовця;

у гарнізонах, розташованих в межах колишнього СРСР, України і країн — членів Співдружності незалежних держав, — на підставі особової справи звільненого військовослужбовця, довідки місцевих органів влади про період фактичного проживання (реєстрації, прописки) дружини військовослужбовця у відповідній місцевості та довідки Державної служби зайнятості про неможливість працевлаштування дружини військовослужбовця за фахом у відповідній місцевості.

Період проживання дружини військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) після 1 січня 2004 року з чоловіком в місцевостях, де не було можливості для її працевлаштування за спеціальністю, зараховується до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» — в залежності від сплати страхових внесків.

Варто зазначити, що існує ще чимало нюансів, наприклад, пов'язаних із зарахуванням до трудового стажу навчання або з підтвердженням періодів тимчасової непрацездатності. Про це «ФАКТИ» розкажуть у наступних статтях.

До речі, до 1 вересня більшість пенсіонерів переведуть на отримання пенсій через банк. Як повідомляють в Міністерстві соціальної політики, доставка пенсій додому буде здійснюватися тільки маломобільним категоріям, зокрема особам з інвалідністю I групи, людям старшим за 80 років і тим, хто за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує догляду.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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