Сплатив майже 150 тисяч: львів’янин 13 років «бігав» від аліментів

На Львівщині з чоловіка стягнули майже 120 тисяч аліментів на утримання дитини, які він заборгував з січня 2008 року. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Повідомляється, що провадження про стягнення аліментів знаходилося у виконавчій службі з 2012 року.

Після застосування встановлених законом обмежень, боржник сплатив у повному обсязі борг 118 395 гривень, 26203 гривень штрафу та виконавчий збір у сумі 11 839 гривень.

Нагадаємо, у березні 2021 Мін'юст видав наказ, згідно з яким, з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично.

Про те, яка мінімальна сума аліментів у 2021 році передбачена на дитину та що загрожує злісним неплатникам, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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