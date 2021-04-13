ЗМІ розповіли про компанії, причетні до схем в УЗ

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Адомас Аудіцкас може бути пов'язаний з екс-міністром економіки Айварасом Абромавичусом. Про це пише видання «РБК-Україна» в матеріалі-розслідуванні «Ввезення старих вагонів з Росії: хто причетний до злочинної схеми в «Укрзалізниці». У матеріалі йдеться про розслідування силовиками незаконних поставок старих вантажних вагонів з Росії, в зв'язку з чим згадується Адомас Аудіцкас.

Видання нагадує, що кримінальне провадження пов'язане з глобальною проблемою ввезення старих вагонів в Україну, про що вже кілька років поспіль говорять учасники ринку вантажоперевезень.

Кабмін протягом 2020 року поступово почав обмежувати ввезення старих вагонів. Однак в липні, незважаючи на черговий раунд заборон, стало відомо про ввезення 1900 вагонів-зерновозів компанією «Альфаро».

Минулого тижня «РБК-Україна» опублікувало матеріали судового засідання в Печерському районному суді Києва, в рамках якого суддя надав правоохоронцям право провести обшуки на робочому місці Адомаса Аудіцкаса — члена наглядової ради УЗ. Крім того, у справі фігурували компанії «БГС Рейл» і «Піеспі Капітал».

«Аудіцкас — громадянин Литви, в Україні на різних посадах в якості радника або члена наглядових рад працює з 2014 року нібито з подачі тодішнього міністра економіки литовця Айварас Абромавичус. Сьогодні є членом наглядових рад „Укрзалізниці“ і „Магістральних газопроводів України“, а також радником голови Офісу президента», — пише «РБК-Україна».

Раніше «Обозреватель» повідомляв про те, що Аудіцкас фігурував у скандалі з банкрутством UkioBankas, де він був тимчасовим адміністратором.

«З компаніями „Альфаро“, „БГС Рейл“ і „Піеспі Капітал“ Аудіцкаса може пов'язувати їх бенефіціарний власник Даріус Закараускас. Із засновників „Альфаро“ Закараускас вийшов в жовтні 2020 року, незадовго до відкриття кримінального провадження. Однак гендиректором „БГС Рейл“ значиться досі», — йдеться в матеріалі «РБК-Україна».

Кінцевий засновник «БГС Рейл», а також ще двох структур, які в Києві очолює Закараускас — «БГС Рейл Ліз» і «БГС Рейл Карго», — «BGS Rail Holdings» зареєстрований Литві і належить Гядемінасу Жемялісу. До 2018 року він значився інвестором аеропорту Москви «Жуковський» і власником холдингу Avia Solutions Group. У Литві його підозрювали в роботі в інтересах Росії.

В Україні група Жемяліса претендувала на концесію аеропорту «Бориспіль». Тоді українські ЗМІ писали, що Жемяліс — однокласник ексміністра економіки України і директора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса, який мав можливість лобіювати участь Avia Solutions в проєкті.

«Питання, чи зможуть правоохоронці довести причетність до злочинної схеми ввезення старих вагонів топ-керівників держкомпанії, поки залишається відкритим», — пише «РБК-Україна».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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