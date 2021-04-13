Українцям хочуть платити більше за народження дитини, але що скаже Рада

Мінсоцполітики підготувало законопроект «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», який передбачає про збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Документ розмістила на своєму сайті Федерації профспілок України.

Збільшення розміру виплат при народженні дитини пропонується вперше з 2014 року. Законопроект також містить пропозицію про встановлення щорічної індексації цієї суми.

Документом передбачається допомога при народженні першої та кожної наступної дитини в розмірі 50 000 гривень. Одноразово виплачується 25% загального розміру допомоги, а решта суми — рівними частинами протягом наступних 36 місяців.

Зараз розмір допомоги — 41 280 гривень, з них 10 320 грн виплачуються відразу, а решта суми також розбивається на наступні 36 місяців.

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Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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