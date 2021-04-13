Російський рубль оновив 5-місячний мінімум

За останній місяць російська валюта подешевшала на 5% і досягла мінімального значення за п'ять місяців. Про це повідомляють «Фінанси 24».

Курс впав майже до 77 російських рублів за долар США. На російську національну валюту вплинули стягування військ РФ до кордону України і загроза введення нових санкцій з боку США. У квітні рубль постійно падає і вже оновив 5-місячний мінімум.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу визнав, що до західних кордонів Росії перекинуті дві армії і три з'єднання Повітряно-десантних військ (ВДВ).

Нагадуємо, американський дипломат заявив, що тиск США на ОФ продовжиться, але при цьому допускається також співпраця з Путіним.

фото pixabay.com

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