Курси долара та євро різко пішли вгору

Якщо тиждень тому долар трохи дешевшав, а євро помірно зростав, то тепер курси основних валют до гривні різко пішли вгору. З 7 квітня долар подорожчав на 18 копійок, а євро — відразу на 42 копійки. У середу, 14 квітня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 28,02 грн за долар і 33,32 грн за євро. На готівковому валютному ринку долар подорожчав на 20 копійок, євро — на 50 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,89 грн, купити по 28,11 грн; євро — здати по 33,11 грн, купити по 33,53 грн.

— За минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3% -1%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,94 грн до 28,02 грн (+ 0,3%). Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 27,80−27,83 грн до 28,07−28,09 грн (+ 1%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,70−27,90 грн до 27,87−28,07 грн (+ 0,6%). При цьому різниця між середнім продажем і середньої купівлею збереглася на рівні 0,7%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо подальшого зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,0−28,2 грн, — вважає Вадим Іосуб.

Експерти вважають, що стабілізувати курс гривні може НБУ, якщо почне продавати валюту.

— У вівторок, 13 квітня, курс долара США до гривні знову закріпився вище рівня 28 грн, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойл. — НБУ на ринок не виходив. На міжбанку з купівлею іноземних валют були помічені нерезиденти. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар-гривня завершилася на рівні 28,09 грн, єдина європейська валюта до гривні зміцнилася до позначки в 33,52 грн.

13 квітня відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації шести випусків: в гривнях з термінами погашення через 6, 12, 18, 24 і 36 місяців, а також 24 місяці — в доларах. До держбюджету вдалося залучити лише 1,59 млрд грн, що істотно менше запланованих обсягів. Розміщення на минулому тижні також виявилося «провальним», причиною тому — низька прибутковість цих паперів. Нерезиденти знову проігнорували аукціон. Більш того, з початку тижня вони розпродали ОВДП ще на 740 млн грн. Тепер їх портфелі скоротилися до 100,14 млрд грн. Нерезиденти створюють надлишок пропозиції гривні на міжбанку, що призводить до зміцнення євро і долара. У разі подальшого ослаблення гривні НБУ доведеться вийти на ринок з продажем іноземних валют, щоб запобігти падінню курсу національної валюти до рекордних позначок.

Очікую, що до кінця тижня гривня до долара США зміцниться до рівня 27,95 грн. Євро, судячи з усього, ослабне до позначки 33,40 грн, — прогнозує Андрій Гойл.

Також на курс гривні впливають побоювання щодо можливої ескалації військових дій.

— Курс гривні в середу, 14 квітня, торгується на рівні 28,03 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Згідно з даними НБУ, 12−13 квітня нерезиденти скоротили свої портфелі ОВДП майже на 1,1 млрд грн. А вчорашнє (13 квітня. — Авт.) розміщення держоблігацій Мінфіном виявилося провальним через відсутність попиту.

На ринку формується небезпечна тенденція відтоку коштів. Учасники ринку очікують рішення по обліковій ставці НБУ, що може змінити настрої на ринку. Ключові побоювання формуються на тлі можливої ескалації військових дій. Негативні економічні тенденції, зростаюча інфляція, збільшення дефіциту бюджету і відсутність альтернативних надходжень коштів посилює загальний песимізм. Тим часом парламент України відмовився скасувати урядовий закон, що відновлює проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, які були зупинені через пандемію.

Можна очікувати, що гривня в найближчій перспективі продовжить залишатися під тиском з ризиком зниження в зону 28,5 грн за долар, — вважає Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що в травні на АЗС може виникнути дефіцит пального, а ціни на нього можуть знову піти вгору. Експерти відзначають, що ситуація на ринку буде залежати не тільки від відновлення постачань дизпалива і зрідженого газу, але і від курсу національної валюти.

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