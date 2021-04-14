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Велику мережу АЗС запідозрили в ухиленні від сплати податків, — розслідування «Стоп корупції»

17:07 14 квітня 2021
АЗС
Володимир ДОБРОВ, спеціально для «ФАКТІВ»

Велика мережа автозаправних станцій, яка належить концерну «Галнафтогаз», може бути причетна до махінацій з ПДВ та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться в розслідуванні громадської організації «Стоп Корупції».

«Бензин є дуже зручним продуктом для „скруток“, тому що він може бути прив'язаний до будь-якого виробництва. Тому угоди щодо палива дуже популярні і займають досить великий обсяг цих операцій. Популярні також „скрутки“ з зерном, вони теж займають великий обсяг операцій. Тому більшість податкових махінацій з відшкодуванням ПДВ припадає на операції з паливом і зерном», — прокоментував голова парламентського Комітету з фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

До редакції «СтопКора» потрапили документи, що вказують на використання так званих податкових «скруток» однією з найбільших компаній. Їх достовірність підтвердив співробітник податкової, який на правах анонімності погодився розкрити схеми.

«Універсальна інвестиційна група, до якої входять „Галнафтогаз“ і група компаній „Окко“, не перерахувала до держбюджету близько 2,5 млрд грн. При цьому з бюджету було відшкодовано близько 360 мільйонів гривень. Це означає, що ця сума була переведена з бюджету на розрахункові рахунки підприємств і використана для їх потреб», — заявив податківець в сюжеті «Стоп Корупції».

Громадська організація спрямувала інформаційні запити до ДФС і інших контролюючих органів з питанням про останню податкову перевірку «Універсальної інвестиційної групи».

Як раніше писали ЗМІ, глава ДФС Вадим Мельник може бути причетний до податкових «скруток» у концерні «Галнафтогазу» і тіньовому ринку сигарет. Так, 12 квітня активісти організації «Стоп корупції» провели акцію протесту біля ДФС, щоб привернути увагу до розкрадання держбюджету.

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