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Кабмін посилив вимоги до отримувачів субсидій

21:25 14 квітня 2021
Субсидії

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 квітня 2021 року посилив вимоги для призначення житлових субсидій. Про новації поінформувала прес-служба Мінфіну.

Так, документом встановлюється, що при призначенні субсидії будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів та інші доходи. Одночасно посилюються вимоги при призначенні субсидій в частині одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону і т.п.

Крім того, прийнято рішення припинити повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках при наявності умов, при яких така субсидія не призначається.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про нові правила призначення житлових субсидій.

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