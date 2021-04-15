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Ощадбанк може увійти до ФГВФО: що зміниться для вкладників

11:47 15 квітня 2021
Ощадбанк

Кабінет Міністрів підтримав зміни до законодавства, які передбачають отримання державним Ощадбанком статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, з набуттям чинності законом вклади, які були залучені банком до початку дії закону, і які перевищують граничний розмір відшкодування з Фонду (200 тисяч гривень) будуть гарантуватися державою.

Початковий внесок до Фонду складе 1% регулятивного капіталу банку станом на дату отримання статусу учасника Фонду.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, прийняття документа дозволить активізувати переговори з ЄБРР щодо його входження в капітал банку.

Членство Ощадбанку в системі гарантування вкладів фізосіб передбачене Основами стратегічного реформування державного банківського сектора України.

Раніше цю реформу планували провести до липня 2020 року, проте вони залишилися нереалізованими. Тоді в правлінні Нацбанку заявили, що керівництву Ощадбанку доведеться придумати, як залишатися конкурентним в нових умовах.

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