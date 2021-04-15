«Карантинні» 8000 грн: Шмигаль повідомив, коли ФОП можуть подати заявку

З понеділка, 19 квітня, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, зайняті в малому та середньому бізнесі, зможу подавати заявку на отримання «карантинних» виплат в розмірі 8 тисяч гривень. Про це в Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його інформацією, механізм подачі заявок залишається колишнім — через портал або застосунок «Дія».

«Зараз на цю програму підтримки планується витратити близько 3 млрд гривень», — зазначає прем'єр-міністр.

Важливо розуміти, що право на одноразову матеріальну допомогу мають підприємці виключно в тих регіонах, де введені додаткові карантинні заходи, і тільки в разі, якщо основним видом їх діяльності є види, визначені в переліку Кабінету міністрів, і де працюють застраховані особи.

При цьому допомогу не зможуть отримати наймані співробітники, що працюють в компаніях, які не платили ЄСВ на дату звернення, а також за місяць до звернення працювали по іншому КВЕД, якого немає в списку Кабміну. Додаткова умова — середня заробітна плата заявника не може перевищувати 30 тисяч гривень на місяць.

Закон про надання одноразової допомоги підприємцям і працівникам в «червоних» зонах набув чинності 9 квітня.

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