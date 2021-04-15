Ціни на газ вищі: «Нафтогаз» звернувся до АМКУ через маніпуляції з торговою маркою

Державна компанія «Нафтогаз України» звернулася до Антимонопольного комітету із заявою про недобросовісну конкуренцію з боку такого собі ТОВ «Нафтогаз Постачання». За заявою «Нафтогазу», не дивлячись на схожість назв, ТОВ є окремою приватною компанією, створеною в кінці 2020 року. Причому, незважаючи на те, що компанія зареєстрована в Києві, вона обслуговує переважно клієнтів в містечку Кременець (Тернопільська область).

Ціни ж на газ від цього постачальника виявилися вищими за ціни, що пропонуються споживачам «Нафтогазом» (в квітні — на 15%).

Компанія-обманка в лютому і березні 2021 року активно підключала клієнтів в своєму офісі в Кременці, який відкрила в будівлі і на території відстороненої від газопостачання компанії «Кременецьке УПРГ». За свідченнями мешканців Кременця, клієнтів, які зверталися до оператора ГРМ для укладення договорів з новим постачальником, чомусь направляли в офіс ТОВ «Нафтогаз Постачання».

«Використання в своїй назві і в доменному імені позначення „Нафтогаз“, ідентичного з фірмовим найменуванням і торговельною маркою ДК „Нафтогаз України“, неправомірно. Більш того, з огляду на той факт, що ТОВ „Нафтогаз Постачання“ здійснює діяльність на ринку природного газу так само, як і ДК „Нафтогаз України“, використання фонетично схожої назви вводить клієнтів в оману», — роблять висновок в" Нафтогазі «.

Нагадаємо, з 1 травня всіх побутових споживачів газу автоматично переведуть на річний тариф. «ФАКТИ» писали, скільки доведеться платити українцям.

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