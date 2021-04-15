НБУ підвищив облікову ставку: як це відіб’ється на вартості кредитів

У Нацбанку констатували, що за підсумками березня 2021 року зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція склала 5,9%.

«Динаміка показників перевищила прогноз Національного банку України, опублікований у інфляційному звіті за січень 2021 року», — йдеться у повідомленні Національного банку України .

Було ухвалено рішення підвищити обліковоу ставку до 7,5%. «Цей крок спрямований на поступове уповільнення інфляції у другому півріччі 2021 року і повернення її до 5% вже у першому півріччі 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Стосовно зміни облікової ставки НБУ, то це є сигналом для визначення комерційними банками ставок за вкладами та кредитами. Чим більше облікова ставка, тим дорожче кредити, які пропонують клієнтам банки.

Коли інфляція йде вниз, то облікову ставку знижують. У свою чергу комерційні банки отримують можливість пропонувати своїм клієнтам більш дешеві кредити.

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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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