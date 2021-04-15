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У Кабміні назвали кількість українців, які перейшли на накопичувальну пенсійну систему

16:36 15 квітня 2021
Гаманець

Поки в Україні лише планують на офіційному рівні ввести накопичувальну пенсійну систему паралельно з існуючою, солідарнюї, близько мільйона громадян користуються системою добровільних накопичень.

Про це під час дискусії, організованої ООН, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебная. Учасники заходу обговорили Аналітичну довідку щодо соціального захисту в Україні.

За її словами, раніше в країні була затверджена трирівнева пенсійна система, однак на цей час працює лише солідарна. Другим рівнем — накопичувальною системою — на добровільних засадах користується лише близько 9 відсотків застрахованих українців.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, внески до Пенсійного фонду роблять 13 мільйонів громадян, а пенсію отримують — 11 мільйонів українців.

Нагадаємо, що Кабмін планує ввести накопичувальну систему до кінця поточного року. Втім люди, яким до виходу на заслужений відпочинок залишилося кілька років, вона не особливо підходять — їм хочуть дати можливість від неї відмовитися.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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