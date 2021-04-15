Деякі отримують в 20 разів більше: в ПФУ назвали розмір середньої пенсії українців

Станом на 1 квітня 2021 року в Україні, де налічується понад 11 мільйонів пенсіонерів, середній розмір пенсії становить 3,7 тисячі гривень. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними відомства, пенсії за віком отримують 8 316 443 особи, середній розмір — 3 770,23 гривень. 1 367 192 особи отримують соцвиплати за інвалідністю. У середньому це 2 825,32 гривень.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначена 530 902 особам, її середній розмір 3 227,83 гривень.

Середня пенсія у звязку з вислугою років — 3 403,48 гривень. Вона призначена 212 345 українцям.

Найменший розмір — це соціальні пенсії (у середньому 1745,49 гривень). Такі пенсії отримують 71 924 особи.

Пенсії військовослужбовців перевищують середню пенсію по Україні приблизно на 2 тисячі гривень.

Найкраще забезпечені на заслуженому відпочинку колишні судді. Їхня середня пенсія на 1 квітня становила 77387,20 гривень. Одержувачами є 3556 чоловік.

Варто відзначити, що середня пенсія суддів за перший квартал зросла на 13,9% (на 9 425,81 гривень), в той час як середня пенсія по Україні — на 6,2% (на 217,14 гривень).

Про те, як військовослужбовцям та їхнім дружинам підтвердити стаж для отримання пенсії, у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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