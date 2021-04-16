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Всім фінансовим компаніям наказано розсекретити імена власників

18:03 16 квітня 2021
фінанси

Нацбанк затвердив нові вимоги до небанківських фінансових установ. З 17 квітня всі вони повинні будуть відправити в НБУ і розмістити у відкритому доступі (на сайтах) інформацію про своїх власників.

Розпорядження НБУ стосується всіх небанківських фінустанов (крім кредитних спілок), а також лізингодавців, поштових операторів, що надають фінпослуги.

Нацбанк цікавиться не просто списком власників, а й зв'язками між ними, а також ключовими власниками. Якщо є особи, які прямо або опосередковано володіють більш ніж 10% капіталу установи, вони повинні узгодити таке володіння з регулятором. В іншому випадку, компанії будуть вважатися непрозорими.

Крім того, ознаками непрозорості будуть вважатися відсутність ключового власника (пакети акцій роздроблені між акціонерами, щоб у кожного було менше 10%), а також якщо фінустанова де-факто володіє сама собою. При виявленні таких недоліків НБУ погрожує анулювати ліцензії.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» проаналізували, хто надає найкращі умови для вкладників: банки або фінансові установи.

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