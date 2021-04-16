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Гроші

Яким банкам довіряють гроші чиновники НБУ: ПриватБанк і Ощадбанк — в «десятці»

22:45 16 квітня 2021
гроші

Незважаючи на стабільність української банківської системи і відсутність різких стрибків курсу гривні, топ-менеджмент Національного банку вважає за краще зберігати заощадження не в Україні. Більше половини накопичень чиновників зберігаються за кордоном. Це підрахував Мінфін, проаналізувавши декларації членів правління НБУ за 2020 рік.

У списку улюблених країн представників Нацбанку лідирує Швейцарія. Також увійшли в топ Греція, Чехія та Німеччина.

Ті заощадження, які залишилися в Україні, топ-менеджери Нацбанку зберігають або готівкою у валюті, або на банківських рахунках. Вибираючи серед семи десятків українських банків, керівники НБУ склали свій власний список надійності фінустанов. Найбільші суми розміщені на депозитах в наступних банках:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Універсал Банк;
  • Прокредит Банк;
  • ОТП Банк;
  • Альфа Банк;
  • А-Банк;
  • Банк «Кредит Дніпро».

Аналіз декларацій топ-менеджменту НБУ показав, що глава Нацбанку Кирило Шевченко заробив у 2020 році майже стільки ж (27,0 млн гривень), як і п'ять його заступників. Зарплати заступників Шевченка коливаються від 3,5 млн гривень на рік до 8,8 млн гривень.

Нагадаємо, на відміну від НБУ, у Антимонопольного комітету є претензії до роботи «ПриватБанку» і «Ощадбанку». Банки підозрюються у встановленні завищеної комісії.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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