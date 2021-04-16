Незважаючи на стабільність української банківської системи і відсутність різких стрибків курсу гривні, топ-менеджмент Національного банку вважає за краще зберігати заощадження не в Україні. Більше половини накопичень чиновників зберігаються за кордоном. Це підрахував Мінфін, проаналізувавши декларації членів правління НБУ за 2020 рік.

У списку улюблених країн представників Нацбанку лідирує Швейцарія. Також увійшли в топ Греція, Чехія та Німеччина.

Ті заощадження, які залишилися в Україні, топ-менеджери Нацбанку зберігають або готівкою у валюті, або на банківських рахунках. Вибираючи серед семи десятків українських банків, керівники НБУ склали свій власний список надійності фінустанов. Найбільші суми розміщені на депозитах в наступних банках:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укргазбанк;

Райффайзен Банк Аваль;

Універсал Банк;

Прокредит Банк;

ОТП Банк;

Альфа Банк;

А-Банк;

Банк «Кредит Дніпро».

Аналіз декларацій топ-менеджменту НБУ показав, що глава Нацбанку Кирило Шевченко заробив у 2020 році майже стільки ж (27,0 млн гривень), як і п'ять його заступників. Зарплати заступників Шевченка коливаються від 3,5 млн гривень на рік до 8,8 млн гривень.

Нагадаємо, на відміну від НБУ, у Антимонопольного комітету є претензії до роботи «ПриватБанку» і «Ощадбанку». Банки підозрюються у встановленні завищеної комісії.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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