Яким банкам довіряють гроші чиновники НБУ: ПриватБанк і Ощадбанк — в «десятці»
Незважаючи на стабільність української банківської системи і відсутність різких стрибків курсу гривні, топ-менеджмент Національного банку вважає за краще зберігати заощадження не в Україні. Більше половини накопичень чиновників зберігаються за кордоном. Це підрахував Мінфін, проаналізувавши декларації членів правління НБУ за 2020 рік.
У списку улюблених країн представників Нацбанку лідирує Швейцарія. Також увійшли в топ Греція, Чехія та Німеччина.
Ті заощадження, які залишилися в Україні, топ-менеджери Нацбанку зберігають або готівкою у валюті, або на банківських рахунках. Вибираючи серед семи десятків українських банків, керівники НБУ склали свій власний список надійності фінустанов. Найбільші суми розміщені на депозитах в наступних банках:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укргазбанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Універсал Банк;
- Прокредит Банк;
- ОТП Банк;
- Альфа Банк;
- А-Банк;
- Банк «Кредит Дніпро».
Аналіз декларацій топ-менеджменту НБУ показав, що глава Нацбанку Кирило Шевченко заробив у 2020 році майже стільки ж (27,0 млн гривень), як і п'ять його заступників. Зарплати заступників Шевченка коливаються від 3,5 млн гривень на рік до 8,8 млн гривень.
Нагадаємо, на відміну від НБУ, у Антимонопольного комітету є претензії до роботи «ПриватБанку» і «Ощадбанку». Банки підозрюються у встановленні завищеної комісії.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»42
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