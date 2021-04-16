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АМКУ підозрює «ПриватБанк» та «Ощадбанк» в завищеній комісії

19:16 16 квітня 2021
ПриватБанк

У четвер, 15 квітня, Антимонопольний комітет України почав справи проти «ПриватБанку» і «Ощадбанку». Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Причини відкриття справ — ознаки зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг еквайрингу. Банки підозрюються також у встановленні завищених комісій.

Відзначається, що в останні роки послуги еквайрингу в Україні надавали близько 30 банків, але «ПриватБанк» і «Ощадбанк» мають можливість надавати такі послуги з територіальним покриттям по всій Україні в повному обсязі. Саме послуги цих установ вибирає більшість клієнтів. Такий стан двох банків, на думку АМКУ, має ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку послуг еквайрингу. Крім того, встановлено що комісії на ряд послуг були завищеними.

Процедура еквайрингу забезпечує можливість торгових підприємств приймати безготівкову оплату за товари та послуги з пластикових карт. До цієї послуги відносяться також банківське і технологічне обслуговування з передачі та обробки даних клієнта.

Нагадаємо, «ПриватБанк» буде автоматично списувати борги громадян України.

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