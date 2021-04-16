Компанія «ОККО-Рітейл», що належить концерну «Галнафтогаз», увійшла в топ-3 вигодонабувачів від «скруток» ПДВ за підсумками 2020 року. Про це повідомлялося на засіданні тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді, яке відбулося в п'ятницю, 16 квітня, пише УНІАН.

Так, згідно зі звітом, було виявлено податкових накладних від сумнівних контрагентів на суму ПДВ, що дорівнює 301 млн грн. В результаті махінацій з накладними, продукти харчування, одяг, алкогольні напої та господарські товари, «перетворилися» в кукурудзу і пшеницю, а вигодонабувачем схеми стала компанія, що спеціалізується на роздрібній торгівлі паливом.

«Це типова схема. Проблема «скруток» існує, вона системна і відбувається з місяця в місяць. Разом з новим главою Державної податкової служби і нашої ТСК я б хотів, щоб ми зробили все, щоб зупинити цю діяльність. Вона призводить до одного: формує тіньову економіку, скорочує надходження до доходної частини держбюджету «, — заявив глава тимчасової слідчої комісії Іван Крулько.

В цілому, за даними ТСК, протягом 2019−2020 років недобросовісні компанії «скрутили» ПДВ на загальну суму 49,2 млрд грн.

Як раніше повідомлялося в розслідуванні «Стоп Корупції», велика мережа автозаправних станцій, яка належить концерну «Галнафтогаз», може бути причетна до махінацій з ПДВ та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах .

«Універсальна інвестиційна група, в яку входять» Галнафтогаз «і група компаній» Окко «, не перерахували до держбюджету близько 2,5 млрд грн. При цьому з бюджету було відшкодовано близько 360 мільйонів гривень. Це означає, що дана сума була переведена з бюджету на розрахункові рахунки підприємств і використана для їх потреб», — заявив податківець в сюжеті" Стоп Корупції «.

За підрахунками голови податкового комітету Данила Гетманцева, холдинг не доплатив до бюджету 5,5 млрд грн податків. При чому левова частка ПДВ «скручена» на операціях з паливом.

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