27.87 / 28.00 33.27 / 33.51
Київ: 
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Ціна біткоїна різко впала

11:00 18 квітня 2021
Біткоїн

У неділю, 18 квітня, котирування криптовалюти Bitcoin обвалилися з рівнів вище $ 61 000. Періодично ціна опускалася нижче $ 52 000, падіння супроводжувалося сплеском обсягів торгів.

На момент написання статті цифрове золото торгується у межах $ 56 000. За останні 24 години монета подешевшала приблизно на 10% (по CoinGecko).

У п'ятницю хешрейт провідних пулів з видобутку біткоїна різко знизився на тлі проблем з подачею електрики після вибухів і повені у вугільних шахтах у декількох провінціях Китаю.

Популярний трейдер Тон Вейс, припустив, що саме ця новина викликала паніку на ринку. Сам він цей момент назвав хорошим часом для покупки активу.

Аналітик Віллі Ву зазначив, що ціна і хешрейт біткоїна завжди корелювали, тому падіння курсу пов'язано з відключеннями електрики в Китаї.

У декількох онлайн-звітах зазначено, що це сталося через припущення, що казначейство США може вжити заходів з боротьби з відмиванням грошей, які здійснюються за допомогою цифрових активів.

Разом з флагманом обвалилися котирування всіх найбільших криптовалют. Проте за підсумками останніх семи днів усі активи залишаються в зеленій зоні. Dogecoin, ціна якої перейшла до корекції напередодні, подорожчала за період майже на 390%.

Зазначимо, що капіталізація кріптовалютного ринку перевищує $ 2,24 трлн, індекс домінування біткоїна становить 50,6%.

Як писали «ФАКТИ», 14 квітня на світовому фінансовому і фондовому ринку відбулася історична подія. Традиційна біржа Nasdaq вперше взяла до розміщення акції компанії, яка прямо пов'язана з криптовалютою. Дебютні торги обмінного майданчика Coinbase пройшли більш, ніж успішно.

398

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

Олег Винник з дружиною і дитиною: у мережі з'явився незвичайний «сімейний портрет»

Нікітюк

Одягу все менше, а що буде в травні? Леся Никитюк «без трусиків» «налякала» шанувальників

Джанабаєва і Меладзе

«Це просто щастя»: Альбіна Джанабаєва вперше показала доньку Валерія Меладзе

Дан Балан

«Зовсім безголосий»: Дан Балан зганьбився перед шанувальниками, спробувавши проспівати без фонограми

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.