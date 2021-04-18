Ціна біткоїна різко впала

У неділю, 18 квітня, котирування криптовалюти Bitcoin обвалилися з рівнів вище $ 61 000. Періодично ціна опускалася нижче $ 52 000, падіння супроводжувалося сплеском обсягів торгів.

На момент написання статті цифрове золото торгується у межах $ 56 000. За останні 24 години монета подешевшала приблизно на 10% (по CoinGecko).

У п'ятницю хешрейт провідних пулів з видобутку біткоїна різко знизився на тлі проблем з подачею електрики після вибухів і повені у вугільних шахтах у декількох провінціях Китаю.

The Bitcoin Hash Rate is down 40% today, as a result of the Xinjiang blackout.



One province in China represents a significant share of the Bitcoin network pic.twitter.com/G5BSSp8idY - Charles Edwards (@caprioleio) April 17, 2021

Популярний трейдер Тон Вейс, припустив, що саме ця новина викликала паніку на ринку. Сам він цей момент назвав хорошим часом для покупки активу.

Аналітик Віллі Ву зазначив, що ціна і хешрейт біткоїна завжди корелювали, тому падіння курсу пов'язано з відключеннями електрики в Китаї.

У декількох онлайн-звітах зазначено, що це сталося через припущення, що казначейство США може вжити заходів з боротьби з відмиванням грошей, які здійснюються за допомогою цифрових активів.

Разом з флагманом обвалилися котирування всіх найбільших криптовалют. Проте за підсумками останніх семи днів усі активи залишаються в зеленій зоні. Dogecoin, ціна якої перейшла до корекції напередодні, подорожчала за період майже на 390%.

Зазначимо, що капіталізація кріптовалютного ринку перевищує $ 2,24 трлн, індекс домінування біткоїна становить 50,6%.

Як писали «ФАКТИ», 14 квітня на світовому фінансовому і фондовому ринку відбулася історична подія. Традиційна біржа Nasdaq вперше взяла до розміщення акції компанії, яка прямо пов'язана з криптовалютою. Дебютні торги обмінного майданчика Coinbase пройшли більш, ніж успішно.

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