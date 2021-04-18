Ціна біткоїна різко впала
У неділю, 18 квітня, котирування криптовалюти Bitcoin обвалилися з рівнів вище $ 61 000. Періодично ціна опускалася нижче $ 52 000, падіння супроводжувалося сплеском обсягів торгів.
На момент написання статті цифрове золото торгується у межах $ 56 000. За останні 24 години монета подешевшала приблизно на 10% (по CoinGecko).
У п'ятницю хешрейт провідних пулів з видобутку біткоїна різко знизився на тлі проблем з подачею електрики після вибухів і повені у вугільних шахтах у декількох провінціях Китаю.
The Bitcoin Hash Rate is down 40% today, as a result of the Xinjiang blackout.- Charles Edwards (@caprioleio) April 17, 2021
One province in China represents a significant share of the Bitcoin network pic.twitter.com/G5BSSp8idY
Популярний трейдер Тон Вейс, припустив, що саме ця новина викликала паніку на ринку. Сам він цей момент назвав хорошим часом для покупки активу.
Аналітик Віллі Ву зазначив, що ціна і хешрейт біткоїна завжди корелювали, тому падіння курсу пов'язано з відключеннями електрики в Китаї.
У декількох онлайн-звітах зазначено, що це сталося через припущення, що казначейство США може вжити заходів з боротьби з відмиванням грошей, які здійснюються за допомогою цифрових активів.
Разом з флагманом обвалилися котирування всіх найбільших криптовалют. Проте за підсумками останніх семи днів усі активи залишаються в зеленій зоні. Dogecoin, ціна якої перейшла до корекції напередодні, подорожчала за період майже на 390%.
Зазначимо, що капіталізація кріптовалютного ринку перевищує $ 2,24 трлн, індекс домінування біткоїна становить 50,6%.
Як писали «ФАКТИ», 14 квітня на світовому фінансовому і фондовому ринку відбулася історична подія. Традиційна біржа Nasdaq вперше взяла до розміщення акції компанії, яка прямо пов'язана з криптовалютою. Дебютні торги обмінного майданчика Coinbase пройшли більш, ніж успішно.398
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