Пенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижчі, ніж аналогічні виплати для чоловіків. Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

«Жінки живуть довше, крім того стереотипи і безкоштовна домашня робота протягом усього життя часто не дозволяють їм отримувати високооплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням», — сказала Бачелет.

За оцінкою ООН, літні люди складають близько 27% населення України, дві третини з них — жінки. При цьому 77% пенсіонерів отримують щомісячні доходи нижче прожиткового мінімуму. Тоді як 20% пенсіонерів (понад 2 мільйони) мають інвалідність і потребують додаткової допомоги.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що наразі в Україні внески до Пенсійного фонду платять 13 мільйонів працюючих українців на користь 11 мільйонів пенсіонерів.

«У нас низькі пенсії у більшості людей, і безумовно це питання справедливості. Сьогодні в нас майже 60% пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 тисяч гривень», — сказала вона.

Як писали «ФАКТИ», станом на 1 квітня 2021 року в Україні середній розмір пенсії становить 3,7 тисячі гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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