Вірю у майбутнє біткоіна, але не вкладайте у нього останні гроші, — Марк Гінзбург

Українсько-американський девелопер Марк Гінзбург заявив, що вірить у зростання біткоіна (до речі, нещодавно біржа криптовалюти вперше вийшла на фондовий ринок), згадавши у інтерв'ю «Гордону», як він передрікав вартість криптовалюти у 25 тисяч.

«Я вірю у зростання біткоіна. Пам'ятайте, я колись казав: «Тримайте міцніше свої біткоіни. Він коштуватиме 25 тисяч … Скільки я тоді отримав критики … Це був січень 2018 року … У грудні 2017-го він коштував 18, а потім впав до 10 тисяч. Але я завжди казав: «Ви не змусите мене говорити про крах активу, який рік тому коштував тисячу, а зараз, в результаті краху, впав до 10», — говорить Гінзбург і додає, що криптовалюта — це «довга професійна розмова».

За словами бізнесмена, у криптовалюти велика волатильність: «Я переконаний, що він буде коштувати і 40 тисяч. Але перед цим він буде коштувати 8, а потім буде коштувати 14, а потім — 7,5, а потім — 21 … Волатильність визначена цілою низкою суб'єктивних чинників «.

Марк Гіндзбург заявив, що все одно вірить у такі активи, проте був завжди «категорично проти того, щоб розглядати його як якийсь спекулятивний актив». «Не дай Бог вкладати у нього останні гроші, продавати мамину квартиру, щоб купити біткоіни», — додав він.

Нагадаємо, що 18 квітня котирування криптовалюта Bitcoin обвалилися з рівнів вище 61 тисячі доларів — ціна опускалася нижче 52 тисяч, падіння супроводжувалося сплеском обсягів торгів.

Сплеск інтересу і активності по біткоіни і блокчейну почався в січні-березні 2021 року. Так, 9 лютого вперше в історії вартість одного біткоіни перевищила позначку в 47 тисяч доларів.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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