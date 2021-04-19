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Гроші

«ПриватБанк» отримав у 4 рази менше прибутку

16:30 19 квітня 2021
Банкомат

У першому кварталі 2021 року «ПриватБанк» отримав 2,4 млрд грн прибутку. Про це повідомляє прес-служба установи.

Прибуток від обслуговування клієнтів і банківських операцій склав 8,5 млрд грн — це на 27% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. На 6%, до 18,64 млн осіб, зросла кількість активних клієнтів банку, а число активних користувачів цифрового сервісу «Приват24» збільшилося на 30% і досягло 13 млн чоловік.

При цьому наголошується, що зміни в економіці зумовили значне зниження рівня загального прибутку банку, який виявився в чотири рази менше, ніж в першому кварталі 2020 року.

Раніше повідомлялося, що НБУ визначив десятку українських банків, яким можна максимально довіряти.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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