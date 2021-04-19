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Біткоїн оновив півторамісячний «мінімум»

17:25 19 квітня 2021
Біткоїни

У понеділок, 19 квітня, біткоїн перервав різке падіння, яке почалося в п'ятницю, 16 квітня, і досягло півторамісячного мінімуму. Криптовалюта подорожчала до 56,88 тис. доларів. Про це свідчать дані бірж Coindesk і CoinMarketCap.

Обвал біткоіна досяг 15% - до 51 тис. доларів. Це мінімальний рівень з кінця березня. Потім криптовалюта зміцнилася до 56,88 тис. доларів. При цьому всього за тиждень до цього біткоїн оновив історичний рекорд вартості — він досяг 64,9 тис. дол.

Нагадаємо, відомий українсько-американський девелопер ще давно прогнозував різкий зліт біткоїна.

Раніше повідомлялося, що традиційна біржа Nasdaq прийняла до розміщення акції компанії, яка прямо пов'язана з криптовалютами, — це сталося вперше.

Фото: pixabay.com

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