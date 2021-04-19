Відсьогодні ФОПи можуть отримати «карантинні» 8000 грн компенсації

Фізособи-підприємці (ФОП), зареєстровані в «червоній» епідемічній зоні і постраждалі від карантинних заборон, з 19 квітня можуть подавати заяви на отримання фінансової компенсації. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Заяви від претендентів на «карантинні» 8000 гривень приймаються через онлайн-сервіс «Дія». Попередньо треба буде зареєструватися за допомогою електронного підпису або BankID, а потім перейти в розділ «Послуги», підрозділ «Пенсії, пільги і допомоги», вкладка «Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам».

У заяві на отримання допомоги потрібно буде вказати ПІБ, дані паспорта, реєстраційний номер підприємця, адресу реєстрації, номер банківського рахунку в форматі IBAN і підтвердити згоду на обробку даних.

У Міністерстві особливо підкреслюють, що подавати заяву на фінкомпенсацію можна протягом 30 днів з того моменту, як область віднесено до «червоної» зони. Наприклад, Київ став «червоним» 23 березня, тобто заяву потрібно подати до 22 квітня.

8 тисяч гривень будуть виплачуватися одноразово. Претендувати на них можуть ФОПи і наймані працівники з дуже вузького списку напрямків бізнесу. Це такі категорії КВЕД:

47 — роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);

55 — Тимчасове розміщення;

56 — Діяльність по забезпеченню стравами і напоями;

59.14 — Демонстрація кінофільмів;

90 — Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

93 — Діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та розваг.

Не зможуть отримати допомогу нові ФОПи (зареєстровані менше трьох місяців тому або ті, що платили ЄСВ менше, ніж шість місяців), підприємці, які працюють за сумісництвом. Також виключені з числа претендентів наймані працівники з зарплатою більше 30 тисяч гривень на місяць.

20 квітня Мінекономіки, Мінціфри, Мінсоцполітики та Пенсійного фонду проведуть онлайн-брифінг, де ще раз роз'яснять процедуру виплати 8 тисяч гривень ФОПам в «червоній» зоні.

Нагадаємо, в 2020 році в період реєстрації ФОП для отримання карантинних виплат кіберполіції виявила сайти-приманки, що маскувалися під портали державних органів. Сайти були створені, щоб виманити у фізосіб-підприємців номер їх фінансового рахунку.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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