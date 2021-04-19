Умови конкурсного відбору нового постачальника давальницької сировини на ПАТ «Одеський припортовий завод» убезпечать підприємство від повернення під контроль олігархічних груп і роботи з комерційними структурами, що мають непрозору структуру власності. Таке думку озвучив економічний експерт Віктор Скаршевський, аналізуючи умови конкурсу з відбору давальця для ОПЗ у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

Так, відбір давальця (компанію, яка постачає сировину для переробки на ОПЗ і реалізовує готову продукцію) розпочався 29 березня і буде складатися з двох або, при необхідності, трьох етапів.

Як зазначив експерт, на першому етапі учасники подали кваліфікаційні пропозиції і внесли заставу для участі в конкурсі. Далі йдуть електронні торги на товарній біржі «Полонекс», що виключає непрозорі схеми, ангажованість і суб'єктивний людський фактор. При збігу максимальних цінових пропозицій будуть проведені додаткові переговори з учасниками, після яких і укладуть контракт.

«Також висунуті жорсткі антикорупційні вимоги. Так, майбутній учасник конкурсу для роботи з ОПЗ повинен буде пред'явити антикорупційну програму і призначити антикорупційного уповноваженого. Зроблено це для недопущення повернення заводу під прямий або опосередкований контроль олігархічних груп і мінімізації ризиків роботи з комерційним структурами, що мають непрозору структуру власності», — підкреслив Скаршевський.

Разом з тим, як зазначив експерт, інші вимоги до відбору були зроблені таким чином, щоб участь у торгах взяло якомога більше сумлінних і надійних компаній. За підсумком до конкурсу були допущені 7 учасників, включаючи «Нафтогаз Трейдинг», Торговий дім «Сокар Україна» і «Агро Газ Трейдинг».

Планується, що ОПЗ отримає більш вигідні фінансові умови при укладанні контракту з новим давальцем. Новий давалець почне працювати з заводом з 1 травня 2021 року.

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