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Гроші

Закриття міжбанку: гривня торгується на рівні офіційного курсу НБУ

19:17 19 квітня 2021
гривня

Зростання курсу долара до гривні, який прогнозували фінансові аналітики, триває, але темпи сповільнилися. Як повідомляє finance.ua, торги на міжбанку 19 квітня проходили без ажіотажу. Ринок відкрився показниками 27,99 — 28,01 грн / долар. До кінця торгового дня валютні котировки зупинилися біля відміток 27,98 — 28,00 грн/долар.

Що стосується євро, то протягом дня курс виріс: з 33,5−33,6 UAH / EUR до 33,64−33,66 UAH/EUR.

Національний банк на 20 квітня трохи послабив гривню: офіційні курси встановлені на рівні 28,01 грн/долар і 33,71 грн/євро.

На готівковому ринку курс продажу долара тримається біля позначки 27,87 UAH/USD, продають американську валюту в середньому по 28,06 UAH/USD. Євро обмінники скуповують по 33,29 грн, а клієнтам пропонують по 33,66 грн.

На «чорному» ринку паритетний курс долара встановився близько 27,95 грн, євро — 33,48 грн.

Нагадаємо, валютні аналітики прогнозували, що курс долара в обмінниках підніметься до показника 28,2 UAH/USD.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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