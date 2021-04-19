Українській владі, яка в останні місяці активізувала боротьбу з контрабандистами, варто звернути увагу на сигаретного магната Бориса Кауфмана, бізнес якого нібито тісно пов'язаний з Москвою. Про це розповів екснардеп Юрій Михальчишин в ефірі телеканалу «Україна 24», передає УНІАН.

«Чому без уваги РНБО залишився цікавий сюжет пана Кауфмана в Одесі. Є така цікава тематика — сигаретна монополія «Тедіс Україна», яка раніше називалася «Мегаполіс-Україна», — сказав Михальчишин.

За його словами, «Тедіс Україна» — це дочірня структура російського сигаретного монополіста, яка була створена в Україні сім'єю експрезидента Віктора Януковича і російським «збройовим бароном» Ігорем Кісаевим.

Як зазначив Михальчишин, сьогодні «Тедіс Україна» продовжує працювати, порушувати законодавство України і приносити прибуток своїм російським бенефіціарам.

«Сьогодні це 50 тисяч точок реалізації сигарет, майже 60 млн грн прибутку щорічно. Це багатомільярдні факти ухилення від сплати податків, які зафіксовані у відкритих джерелах, це багатомільярдні штрафи нашого Антимонопольного комітету, які якимось дивом скасували в „чесних“ судах», — сказав Михальчишин.

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