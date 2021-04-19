27.86 / 28.05 33.42 / 33.79
Київ: 
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українській владі варто звернути увагу на сигаретного магната Кауфмана, — екснардеп

9:01 20 квітня 2021
цигарки
Володимир ДОБРОВ, спеціально для «ФАКТІВ»

Українській владі, яка в останні місяці активізувала боротьбу з контрабандистами, варто звернути увагу на сигаретного магната Бориса Кауфмана, бізнес якого нібито тісно пов'язаний з Москвою. Про це розповів екснардеп Юрій Михальчишин в ефірі телеканалу «Україна 24», передає УНІАН.

«Чому без уваги РНБО залишився цікавий сюжет пана Кауфмана в Одесі. Є така цікава тематика — сигаретна монополія «Тедіс Україна», яка раніше називалася «Мегаполіс-Україна», — сказав Михальчишин.

За його словами, «Тедіс Україна» — це дочірня структура російського сигаретного монополіста, яка була створена в Україні сім'єю експрезидента Віктора Януковича і російським «збройовим бароном» Ігорем Кісаевим.

Як зазначив Михальчишин, сьогодні «Тедіс Україна» продовжує працювати, порушувати законодавство України і приносити прибуток своїм російським бенефіціарам.

«Сьогодні це 50 тисяч точок реалізації сигарет, майже 60 млн грн прибутку щорічно. Це багатомільярдні факти ухилення від сплати податків, які зафіксовані у відкритих джерелах, це багатомільярдні штрафи нашого Антимонопольного комітету, які якимось дивом скасували в „чесних“ судах», — сказав Михальчишин.

364

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

Олег Винник з дружиною і дитиною: у мережі з'явився незвичайний «сімейний портрет»

Портников

Портников назвав можливу причину скупчення російської військової техніки на кордоні з Україною

Україна має талант

До ефіру повертається легендарне телешоу

Страус та відвідувачка

Селфі до добра не доводять: страус висмикнув і проковтнув дорогу сережку з вуха відвідувачки зоопарку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.