Спортивний беттинг є частиною європейської культури, пора міняти ставлення — BANDA і FAVBET

Змінити ставлення українців до беттінгу хочуть креативні команди FAVBET і BANDA. Вони планують нівелювати токсичність цілої галузі і зробити ставку на спорт як частину сучасної культури, — про це йдеться в інтерв'ю галузевому виданню MMR .

«Індустрія азартних ігор переживає в Україні системні зміни, пов'язані з легалізацією грального бізнесу. Ми провели дослідження, яке показало, що цільова аудиторія стомлена від агресивної реклами ставок. Ми хочемо перетворити цей бізнес з кричущого, яскравого, строкатого в нормальну усвідомлену сферу людських взаємин. Зробити його більш зрозумілим, доступним — таким, який допоможе людині піти від рутини і отримати нові емоції, зануритися в гру», — пояснює Борис Цомая, креативний директор FAVBET.

«Аудиторія беттінгового бізнесу сильно помолодшала, їй цікавий вже не футбол, а більш швидкі розваги, наприклад — кіберспорт. Ми хочемо зайняти місце розваг у житті людини. Коли приходиш додому після важкого робочого дня, зробив ставку на улюблену команду, це викликає емоції, додається видовищність до перегляду матчу, а проблеми відходять на другий план. Покоління Z як ніхто відчуває фальш. Тому наша внутрішня позиція — не робити продукт занадто рекламним, вилизаним і стерильним. Ми хочемо показувати звичайних людей у звичному середовищі з щоденними проблемами і способами переживання емоцій. Будь-яка ставка робить подію більш видовищною. Наша головна цінність — емоція від ставок і додавання видовищ ужиття. Але наше завдання як відповідального бренду — не дати людині заграватися по повній. Тому „Грай відповідально“ — одна з цінностей, яку ми будемо транслювати найближчим часом», — коментує Олексій Малишко, Head of brand FAVBET.

Борис Цомая та Олексій Малишко - креативна команда FAVBET

«Перед нами стояло круте і непросте завдання — захотелі не просто оновити бренд FAVBET, а змінити сприйняття всієї категорії. Треба було придумати, як змінити звичну комунікацію і по-новому розповісти людям, про що беттинг насправді. Ми зрозуміли, що потрібно піти від агресивно-маскулинного тоне, гучності, закликів заробити, які тільки сильніше заганяли індустрію в „андеграунд“. Беттінг — це ж старовинна історія, він завжди був частиною спорту і суперництва. Ставка підвищує залученість у гру, кожен момент матчу стає ще більш небезпечним, а розв'язка — емоційнішою. Для першої комунікації ми створили ролик-ретроспективу про найдавніше людське занятті — гру. У ньому ж ми заявили оновлений тон голосу і показали елементи нового візуального стилю FAVBET. Ми використовували базовий принцип маркетингу: щоб бути поміченим, роби по-іншому», — коментує Роман Гурбанов, senior copywriter Banda.

«Ми хотіли не тільки виділитися, але і зрозуміти, з якими людьми ми говоримо. До цього беттинг спілкувався тільки з тими, хто й так регулярно робить ставки. Тому їх комунікація була нав'язливою, кричущою та агресивною. Ми ж сконцентрувалися на тих, хто в принципі не проти зробити ставку, але їх відштовхує імідж категорії та азарт-орієнтована реклама букмекерів», — додає Ілля Почкун, senior art director Banda.

Роман Гурбанов і Ілля Почкун з BANDA

14 квітня креативні команди презентували нове позиціонування FAVBET, в основі якого європейський підхід — ставлення до гри, як до розваги, а не до способу заробітку. Слоган кампанії «Будь у середіні гри».

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