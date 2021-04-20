Як при оформленні пенсії зарахувати до стажу навчання або період догляду за дитиною чи інвалідом

Для кращого розуміння нюансів нарахування стажу спочатку варто нагадати, що з 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Важливою новацією даного закону стало те, що з цієї дати наявність стажу прямо пов'язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески. Це є принциповою відмінністю між поняттями «трудовий стаж» і «страховий стаж». Водночас слід зазначити, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, тобто до 1 січня 2004 року.

Згідно з роз'ясненнями Пенсійного фонду, відповідно до статті 56 закону «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. Але, у зв'язку з прийняттям закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», час навчання в зазначених установах після 1 січня 2004 року, якщо людина не працювала, не зараховується до страхового стажу, оскільки студенти не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Час навчання в перерахованих вище навчальних закладах підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних та містять відомості про періоди навчання. При відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

У разі відмови в зарахуванні відповідного періоду до трудового стажу людина має право звернутися до суду і оскаржити дії органів Пенсійного фонду України, щоби зобов'язати їх зарахувати відповідний період до стажу.

Стосовно періодів тимчасової непрацездатності, які були під час роботи, то їх тривалість встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи.

А ось довести періоди догляду за дітьми, інвалідами та людьми похилого віку дещо складніше. Зокрема, час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, встановлюється на підставі:

акту обстеження фактичних обставин догляду;

документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів I групи та дітей-інвалідів) та вік (для престарілих та дітей-інвалідів).

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, отриманих від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їх сусідів, інших даних.

Документами, що підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші документи. Документами, що підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або витяг з паспорта або довідка органів управління житловим фондом та інші.

Що стосується періоду догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, то він встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини або витяга з паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала. Такими документами є витяг з трудової книжки, довідка органів управління житловим фондом чи довідка сільської, селищної ради.

Варто відзначити, що в житті людини бувають особливі періоди, які теж можуть бути зараховані до стажу при призначенні пенсії. Зокрема, це періоди творчої діяльності або час перебування у місцях позбавлення волі. Але про це ми розповімо в наступній статті.

До речі, як повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, пенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижче, ніж аналогічні виплати для чоловіків. При цьому жінки живуть довше за чоловіків. За оцінкою ООН, літні люди складають близько 27% населення України, дві третини з них — жінки. При цьому 77% пенсіонерів отримують щомісячні доходи нижче прожиткового мінімуму.

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