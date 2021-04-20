Імпорт російських нафтопродуктів у квітні був припинений: власник Wexler Group назвав причину

Імпорт російського дизельного палива в Україну не був чимось незаконним, а припинення поставок пов'язано виключно з політичними обставинами. Про це заявив власник Wexler Group Петро Белз в інтерв'ю «ЕП».

«Я не бачив в цьому ризиків. Скажу так: не було б Нісана (Моїсеєва, голови Proton Energy Group, яка до недавнього часу була ексклюзивним імпортером ресурсу „Роснефти“ в Україні. — Авт.), був би хтось інший, не було б нас, був би хтось інший», — пояснив Белз, додавши, що Wexler Group вже припинили співпрацю з підприємствами Моїсеєва.

За словами бізнесмена, щойно починаєте щось робити, про вас говорять. «Якщо хтось багато імпортує, його завжди ганяють. В Україні так завжди відбувається», — додав він.

Голова Wexler Group відзначив і певні позитивні для України моменти в імпорті російських нафтопродуктів. Зокрема, за його словами, імпорт дизельного палива з Росії вберіг ринок від дефіциту і стрімкого підвищення ціни.

«Ми імпортозалежна країна, 85% дизельного палива імпортуємо. Якою була б ціна білоруського ресурсу в Україні до запуску продуктопроводу („ПрикарпатЗахідтранс“. — Авт.)?» — запитав журналіста «ЕП» Белз.

За словами бізнесмена, його компанія не займалася незаконною діяльністю.

«Ми імпортували в Україну не заборонений, що не кримінальний, не пов'язаний з якимось фінансуванням тероризму продукт за найкращою ціною. Що ми робили не так? Тому нам потрібно чітко розділяти: якщо це політика, то з квітня ми перестали імпортувати російський продукт. Не тому, що ми не хочемо цього робити, а тому, що така політична воля в Україні», — пояснює він.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що Wexler Group з квітня призупиняє поставки російського дизельного палива в Україну.

За підсумками 2020 року компанія «Анвітрейд», що входить до Wexler Group, стала лідером у рейтингу імпортерів дизельного палива. Поставки компанії за підсумками 2020 року зросли в порівнянні з показниками 2019 року на 9%, до 662,3 тис. тон, з яких 542,2 тис. тон — російський ресурс.

За даними цінового агентства Argus, сумарний імпорт дизпалива, а також обсяги його виробництва в Україні в 2020 році склали 7,38 млн тонн, на ринок України було ввезено 6,19 млн т дизпалива. Постачання російського дизпалива на ринок України в 2020 році зросло на 79 тис. т у порівнянні з 2019 роком, до 2,61 млн т.

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