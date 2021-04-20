Один з найбільших у Тернопільській області піщаних кар'єрів, що знаходиться в смт Козова, збільшив видобуток піску в 20 разів у порівнянні з попереднім роком. У 2020 році тут було видобуто всього 10 тис. тонн, а в нинішньому виходять на 500 тонн піску на добу. Про це ЗМІ повідомив ініціатор відновлення роботи об'єкта Богдан Юлик.

Начальник ділянки піщаного кар'єру Михайло Новачинський у коментарі місцевим ЗМІ розповів, що раніше кар'єр обслуговував у осінньо-зимовий час шляховиків, які брали там пісок для посипання доріг під час ожеледиці.

«У цьому році, враховуючи підвищення попиту на будівельні матеріали, в кар'єрі встановлено нове обладнання і додаткова техніка. Це дозволить працювати протягом всього будівельного сезону і використовувати пісок і щебінь для будівництва та ремонту доріг, а також для будівництва промислових об'єктів», — зазначив він в інтерв'ю.

За словами Новачинського, нове обладнання дозволяє обробляти пісок, який підходить, наприклад, для штукатурки. А велика потужність дозволить накопичувати запаси піску та відвантажувати його незалежно від погодних умов.

Начальник ділянки також зазначив, що кар'єр працює з дотриманням всіх вимог.

«Бачу в цьому заслугу ініціатора проекту відновлення кар'єра після багаторічної перерви — Богдана Юлика, який допоміг створити значно кращі умови праці. Крім того, на об'єкті зараз працює оновлена техніка — є спеціальна сівалка для піску, потужні екскаватори і навантажувачі, також для робітників облаштували відповідні побутові умови — провели лінію електропередач, а в підсобних приміщеннях створені комфортні умови для відпочинку і обідів», — зазначив Новачінскій.

Ініціатор відновлення кар'єра після багаторічної перерви Богдан Юлик

Як підкреслив Богдан Юлик, особливість кар'єра в тому, що він знаходиться практично в населеному пункті.

«Це дає можливість залучити до роботи місцевих жителів. На сьогодні там працює близько 15 осіб. У перспективі — весь штат співробітників становитиме близько 30 осіб. Адже в кар'єрі, крім піску, є і камінь. Зараз там відбувається монтаж дробильної установки, яка дозволить переробляти камінь на щебінь, що, в свою чергу, забезпечить доступ потенційним клієнтам до дешевого матеріалу і, власне, збільшить кількість робочих місць», — сказав він і додав, що такі бізнес-проекти дозволяють створювати нові робочі місця з високою зарплатою в Україні, що зменшить відтік робочих кадрів за кордон.

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter