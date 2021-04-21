Коли курс долара злетить до 31 гривні: прогнози експертів

На початку квітня курси основних іноземних валют помітно зросли. Весь останній тиждень національна валюта намагалася відвоювати втрачені позиції, але безуспішно. І якщо з 14 квітня долар навіть подешевшав на 1 копійку, то вартість євро злетіла відразу на 42 копійки.

У середу, 21 квітня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 28,01 грн за долар і 33,74 грн за євро. На готівковому валютному ринку подібна ситуація. Євро подорожчав на 30 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,86 грн, купити по 28,06 грн; євро — здати по 33,40 грн, купити по 33,80 грн. Експерти відзначають, що на курс національної валюти може вплинути звернення президента Росії до Федеральних зборів.

«За минулий тиждень курс долара до гривні в різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано і при цьому незначно, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,93 грн до 28,01 грн. Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 28,07−28,09 грн до 28,00−28,02 грн. Середні курси покупки та продажу готівкового долара в банках за тиждень змінилися з 27,87−28,07 грн до 27,87−28,06 грн. При цьому різниця між середніми курсами продажу та покупки збереглася на рівні 0,7%.

Київська школа економіки представила свій прогноз макроекономічних показників і сценаріїв розвитку економіки України на 2021−2023 роки. У другій половині 2021 року, на думку експертів школи, почнеться помірна девальвація гривні. Наприкінці 2021 року курс долара складе 28,9 грн, після чого щорічно долар буде дорожчати темпами не вище 4% і в 2023 році досягне 31 грн.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар в банках — близько 27,8−28,0 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Експерти відзначають, що в разі підтвердження інформації про надання МВФ чергового траншу курс гривні може зміцнитися.

«У вівторок долар США проти гривні знову намагається закріпитися на рівні вище 28 грн, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар/гривня завершилася на позначці 28,02 грн, євро до гривні виріс до 33,75 грн.

Вчора Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації шести випусків в гривнях з термінами погашення 3, 12, 18, 24, 36 і 48 місяців. За підсумками розміщення до держбюджету було залучено 4,59 млрд грн, що майже вчетверо більше результатів аукціону тиждень тому. «Пожвавлення» інтересу інвесторів викликане зростанням середньозваженої дохідності цих паперів, на якій позитивно позначилося підвищення облікової ставки НБУ.

Почався період податкових платежів в український бюджет, тому попит експортерів на гривню збільшується. Це сприяє стабілізації курсу національної валюти до євро та долара. Втрутитися можуть лише нерезиденти, які скоротили свої портфелі в ОВДП з початку квітня на 6,4 млрд грн. Змінити поточну тенденцію може зниження ризику відновлення активних бойових дій в ОРДЛО.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ обіцяний транш у вересні поточного року. У разі підтвердження фондом його слів гривня на міжбанку суттєво зміцниться.

Вважаю, що на поточному тижні долар США до гривні залишиться в коридорі 27,90−28,10 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, продовжить зростання до позначки 33,85 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Також на курс національної валюти може вплинути зміст звернення президента Росії до Федеральних зборів.

«Гривня в середу, 21 квітня, торгується на рівні 28,02 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Така динаміка спостерігається незважаючи на те, що Нацбанк України знову підтвердив відсутність розбіжностей на рівні персоналу по кредитуванню з Міжнародним валютним фондом.

Напередодні ринок стежив за результатами розміщення ОВДП, які, хоча й показали істотний приріст щодо попередніх двох тижнів, але все ж були не такими високими, як на початку року. Нерезиденти залишаються осторонь і не виявляють активність через високі ризики ескалації бойових дій на Донбасі. Також Мінфін підвищив ставки розміщення боргових паперів, ймовірно, левову частку покупок здійснили державні банки. Фінальну статистику НБУ ще не представив, щоб оцінити повністю результати розміщення.

Сьогодні очікують на звернення президента РФ до Федеральних зборів, яке може дати додаткові сигнали ринкам щодо розвитку ситуації на українських кордонах і на Донбасі. У той же час міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через кілька тижнів Росія буде готова до нападу на Україну. Разом з тим, чи точно вона піде за таким сценарієм, спрогнозувати неможливо.

Очікуємо, що гривня залишиться під тиском з перспективою відходу в зону 28,5 грн за долар. Для цього може бути достатньо початку традиційного для кінця місяця погашення ПДВ для експортерів, в результаті чого вони знизять пропозиції валюти", — зазначив Андрій Шевчишин.

Слід нагадати, що нещодавно Верховна Рада прийняла ряд законопроектів, спрямованих на захист валютних позичальників, які мають багаторічні кредитні борги в іноземній валюті. Зокрема, на п'ять місяців подовжується дія мораторію, що забороняє банкам стягувати майно громадян України, надане в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті. Також вводиться обов'язкова реструктуризація таких кредитів з перерахунком всіх грошових зобов'язань в гривневий еквівалент і списанням неустойки.

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